En su visita a Israel, la delegación de los Emiratos y Bahrein estuvo en Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalem

Itongadol/Agencia AJN.- En el marco de la visita de activistas sociales que arribaron el viernes a Israel provenientes de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein auspiciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí y la organización Sharaka, la delegación conjunta visitó Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Israel ubicado en Jerusalem. «Nunca más», manifestó el ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos, Abdullah bin Zayed, desde allí.

Signing a visit quote for @yadvashem in #Jerusalem .. The Holocaust… #NeverAgain 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 said by our great Minister of Foreign affairs @ABZayed

توقيع زيارة لمتحف ياد فاشيم … الهولوكوست.. لن يحدث مرة أخرى

🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/meKVFJuX8T — Majid Al Sarrah 🇦🇪 מאג'ד אלסראח (@DrAlsarrah) December 13, 2020

La delegación estuvo el viernes en una ceremonia de Shabat, y recorrió durante el fin de semana lugares turísticos dentro de Tel Aviv. Este domingo, se dirigieron a Jerusalem y en particular a Yad Vashem, donde firmaron una de las páginas que constatan las visitas al emblemático museo.

اسرائيليون، خليجيون بحرينيون، واماراتيون معاً في لقاءات مناقشة مثيرة. Israelis, Emiratis, and Bahrainis together having an amazing discussion circles 🇦🇪🇧🇭🇮🇱 pic.twitter.com/wM0YMHUoyP — לורינה ח'טיב|Lorena Khateeb|لورينا خطيب (@kh_lorena) December 13, 2020

La visita simboliza los logros de los tiempos recientes, que vieron a Israel firmando acuerdos de paz con Emiratos, Bahrein, Sudán, y anunciando este fin de semana la normalización de las relaciones con el reino de Bután y con Marruecos. A raíz de los acuerdos, una marea de intercambios afectuosos entre israelíes y árabes inundaron las redes sociales, haciéndose eco de la paz lograda a través de vías diplomáticas.

En respuesta al video, Avichay Adreaee, teniente coronel de las Fuerzas de Defensa de Israel y jefe de la división de medios árabes de la Unidad de Portavoces, expresó: «Es una escena muy conmovedora como ciudadano de Israel, como judío y como persona. Todos los saludos y agradecimientos».

Por otra parte, en Bahrein se recibió con calidez la llegada de Jánuca, festividad judía que comenzó este jueves y que durará hasta la semana próxima. Desde allí, el activista social y lingüista Loay Alshareeb encendió la tradicional vela de la celebración, además de entonar la canción «Sevivón» en inglés y en hebreo junto a la periodista israelí Michal Michelle Divon.