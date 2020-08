Venezuela presume sobre sus vínculos con el régimen iraní

Itongadol/AJN.- El hombre clave de Venezuela en Medio Oriente, el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos de Asia y Oceanía, Rubén Darío Molina, fue citado por Fars News de Irán por jactarse de sus relaciones con el régimen iraní.

Molina dice que Venezuela ha resistido las amenazas de Estados Unidos y que está trabajando con Irán en numerosos esfuerzos comerciales bilaterales. Washington ha sancionado a ambos regímenes y reconoce a la oposición en Venezuela como los verdaderos líderes del país.

Irán ha enviado nueve petroleros a su aliado Venezuela en los últimos meses. Las alianzas comerciales se profundizarán, dice Molina. El régimen de Venezuela agradeció a Irán por su apoyo. Caracas también trabaja con Rusia y Turquía, que trabajan con Teherán en los asuntos de Siria, consolidándose como una especie de grupo de países que se oponen a los intereses de Estados Unidos tanto en Medio Oriente como a nivel mundial.

Para Irán, esto es importante porque se trata de sortear las sanciones de Estados Unidos. La República Islámica también quiere que se levante el embargo de armas. De esta manera, Venezuela es una parte clave del sistema de alianzas de países que buscan desafiar la influencia y la política de los Estados Unidos.

Según Molina, se inauguró una nueva tienda iraní en Caracas.

El comercio está floreciendo. Venezuela dice que trabaja con Irán porque a ninguno de los países le importa lo que piense Estados Unidos y ambos se oponen a las políticas «ilegales» de Estados Unidos, según el informe. Quieren defender el derecho de «envío gratuito» y transporte de mercancías.

Funcionarios de Estados Unidos manifestaron su desacuerdo con la apertura de un supermercado iraní en Caracas, capital de Venezuela. «Cualquier presencia de Irán en el hemisferio occidental no es algo que veamos muy favorablemente», aseguraron, según citó el diario Las Américas.

El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Michael Kozak, expresó en diálogo con los reporteros que «la apertura del supermercado muestra que esto es como una alianza entre Estados parias».

“De verdad me sorprendería si Venezuela logra obtener muchos beneficios de Irán”, dijo Kozak en respuesta a la pregunta de un periodista sobre el supermercado. “Irán está dispuesto a juguetear, está dispuesto a venderle mercancías a Venezuela cuando Venezuela realmente no tiene el dinero para comprar gran cosa».

En junio se elevaron las tensiones regionales cuando un buque carguero iraní atracó en el país sudamericano con alimentos para el nuevo supermercado en Caracas, semanas después de que la república islámica enviara cinco barcos cisterna con gasolina para abastecer a la nación sumida en una fuerte escasez de combustible.

Las recientes entregas ponen de relieve un nueva y floreciente relación entre ambos países en desafío a las severas sanciones financieras que les ha impuesto el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

El jueves abrió al público “Megasis”, el primer supermercado iraní en Venezuela. Con la presencia de funcionarios venezolanos y representantes diplomáticos iraníes, el establecimiento, que buscará ofrecer más de 2500 productos para la comunidad musulmana de Caracas, fue inaugurado el miércoles en Terrazas del Ávila, en la región este de la capital.

El funcionario norteamericano por su parte definió a Irán como “el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo”.

“Irán no va a salvar a Venezuela de la situación en la que se ha metido, pero sí se pone en una situación más peligrosa al jugar estos juegos”, agregó.

El centro comercial es obra del empresario iraní Isa Rezai, un ejecutivo en compañías propiedad del IRGC (Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica), organismo sancionado por Estados Unidos por supuesta financiación al terrorismo. Rezai ha invertido 10 millones de dólares como parte de una fase inicial, con la intención de hacer una segunda inversión que permita distribuir productos a pequeños establecimientos.

“Puede haber diferentes interpretaciones de nuestra presencia aquí, pero nuestro objetivo principal es comercial. Nos hemos asociado con grandes empresarios venezolanos y estamos comprando productos de Venezuela para llevar a Irán como mango, madera, ganado, piña”, aseguró el inversor iraní, según informó el portal venezolano El Nacional.

En la inauguración estuvo el embajador de Irán en Venezuela, Hayatolá Soltani, quien expresó que “otra vez el sector privado de los dos países está diciendo no a las sanciones unilaterales de Estados Unidos y están trabajando en el marco de su hermandad y del principio ganar-ganar para los dos países”, en referencia al bloqueo comercial y económico impuesto por la administración Trump al régimen de Nicolás Maduro.

“Nuestros enemigos no permiten ningún tipo de cooperación entre nosotros, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, estos productos no violan derechos humanos, son de primera necesidad”, señaló Rezai. El empresario informó que se ofrecerán más de 2500 productos, entre los que informó que se incluirán mercaderías propias de la cultura musulmana, como carne o pollo enlatados marca Halal.

“Megasis” es el mayor supermercado internacional que tiene Irán en todo el mundo. Su nombre representa una isla de Irán, y rinde homenaje a los caídos en 1981 allí durante la guerra contra Iraq, que transcurrió entre 1980 y 1988.

Esta cooperación entre los países es una más entre las acciones bilaterales del último tiempo, en las que Irán ha socorrido a Venezuela para poder enfrentar la crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus. A pesar de las sanciones impuestas por los Estados Unidos que impiden cualquier tipo de ayuda al régimen venezolano, el país persa envió en mayo cinco buques cisterna a Venezuela cargados con 1,53 millones de barriles de gasolina y aditivos. El sexto buque iraní, supuestamente cargado con alimentos, arribó el junio a las costas de Venezuela, en el marco de la alianza estratégica Teherán-Caracas.