VIDEO/Líbano. Así fue la impactante explosión en Beirut

Agencia AJN.- Fuertes explosiones se escucharon en la capital libanesa y paralelamente estalló un incendio en el puerto.

Según informes de la prensa local, la explosión se debió a un estallido en un depósito de material explosivo confiscado y se confirmaron al menos diez muertos, pero se espera que se confirmen más decesos. Se habla de cientos de heridos.

También se informó de varios heridos que debieron ser atendidos en hospitales.

Update: More videos coming out of #Lebanon 's capital show the moment an explosion erupts at the Port of #Beirut area. https://t.co/IB8kyus4cq pic.twitter.com/hrjefK9qXg

Un funcionario del Ministerio de Seguridad libanés confirmó a la red de noticias al-Mayadeen que «no se trata de un atentado terrorista».

La red al-arabiya citó a testigos de la explosión quienes contaron que habían escuchado una fuerte explosión que sacudió toda la capital libanesa.

También se formó un importante hongo que puede ser visto a distancia del lugar.

Por su parte, la red de noticias al-Mayadeen, vinculada a Hezbollah, informó que el hecho no tiene relación a un «ataque terrorista» y reportaron que cientos de personas son evacuadas a hospitales, que ya colapsaron.

El ministro de Salud libanés confirmó que «hay un gran número de heridos a raíz de la explosión». Además señaló que la explosión causó importantes daños en las inmediaciones del lugar.

Según informes en el Líbano, la explosión tuvo lugar en el depósito número 12 en el puerto marítimo en Beirut. El mismo causó un fuerte ruido y daños importantes en la zona. Usuarios de redes sociales escribieron en sus cuentas que las ventanas y paredes temblaron a raíz del incidente.

Como se puede ver en las fotos provenientes de Beirut, muchos heridos tuvieron que dirigirse hacia los hospitales en autos privados.

Watch: Video shows helicopters putting out the fires at the sites of two explosions at the Port of #Beirut.#Lebanonhttps://t.co/IB8kyus4cq pic.twitter.com/XVhp8umasg

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 4, 2020