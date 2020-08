Detienen a ex presidente de Ecuador por muerte de ciudadano israelí

Itongadol.- La madrugada de este miércoles, durante un operativo policial por orden de la justicia, fue detenido en su domicilio en Guayaquil el ex presidente de Ecuador Abdalá Bucaram Ortiz, según confirmó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su cuenta oficial.

La orden de detención responde a las investigaciones por la supuesta participación en delincuencia organizada en relación al asesinato de un ciudadano israelí el sábado pasado en la cárcel de Guayaquil, de acuerdo a la Fiscalía. El ciudadano habría vendido insumos médicos a Jacobo Bucaram, hijo del ex mandatario, para supuestamente ofertarlos en los hospitales públicos de Guayaquil de forma irregular, según informó la Fiscalía al inicio de las investigaciones, informó la CNN.

Durante el fin de semana se filtraron audios de conversaciones telefónicas entre el ex presidente y el ciudadano asesinado, en las que Bucaram parece representar que puede influir en las decisiones de los jueces para ayudar al israelí que además le habría pedido, según las grabaciones, garantías para su vida.

Abdalá Bucaram reconoció la conversación este martes en una rueda de prensa, no negó los diálogos difundidos y dijo que eran parte de una etapa de su «defensa técnica». «Para darle fuerzas le digo que ‘tengo influencias’, obviamente era parte de una defensa técnica mía para que el chico confíe, porque el chico ya no confiaba en su abogado», agregó el ex mandatario.

La Embajada de Israel en Ecuador emitió un comunicado de prensa a raíz de la muerte del ciudadano Shay Dahan quien apareciera muerto en la Penitenciaría en Guayaquil, en el país sudamericano lo que fue considerado “muy grave” por las autoridades diplomáticas.

“Israel considera muy grave que un preso, ciudadano israelí, haya sido asesinado en la cárcel y este hecho se debe investigar muy a fondo”, rezó un comunicado de la Embajada emitido la mañana de este miércoles.

Shai Dahan fue asesinado el pasado sábado 8 de agosto en la Penitenciaria del Litoral, en Guayaquil. Su compañero de celda, Sheinman Oren, también israelí, resultó con heridas en el mismo ataque que les propinaron presuntamente otros reclusos del centro carcelario.

Para el sobreviviente, quien se encuentra asilado en el hospital Guayaquil, la Embajada de Israel espera se le brinde la máxima protección, consignó el diario La República que sale diariamente en Ecuador.

Ambos eran investigados por las autoridades en un caso de una red que comercializaba insumos médicos de manera irregular, en medio de la emergencia sanitaria que vivía el país por la pandemia del coronavirus.

En sus declaraciones libre y voluntaria en la Fiscalía de Santa Elena, Provincia donde fueron detenidos con falsas credenciales de la DEA y con más de 300 mil dólares, declararon que uno de sus clientes era Jacobo Bucaram, hijo del ex presidente Abdalá Bucaram. Además dijeron que conocían y mantenían una buena relación con el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner y su esposa Claudia, dos ministros de Estado y el Director de contra inteligencia de Ecuador.