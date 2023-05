Entrevista a Hernán Felman, el nuevo cónsul honorario de Guatemala en Israel

Itongadol.- Entrevistar a Hernán Felman, quien hasta hace poco se desempeñó como vicepresidente mundial del Keren Kayemet, es un enorme placer y más aún al conocer la reciente información de su designación como cónsul honorario de Guatemala en Israel. En diálogo con Itongadol, Felman aseguró que ‘‘para todos aquellos que llegamos a Israel por amor al país y el sionismo, no podemos dejar de admirar a un país como Guatemala, que estuvo enrolado desde el primer momento, desde antes de la creación del Estado de Israel y en la resolución de las Naciones Unidas, que dieron por objetivo crear al Estado de Israel’’.



Alejandro Eduardo Giammattei, el actual presidente de Guatemala, junto a Hernán Felman.

Felman, de la mano del Keren Kayemet, puso en marcha el primer Congreso Evangélico en noviembre de 2019 con la participación entre otros de Mario Bucaro, el actual canciller de Guatemala, y embajador en aquel momento de su país cuando se inauguró la sede diplomática en Jerusalem.



(El segundo desde la izquierda de la pantalla) el presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel; la nueva embajadora de Guatemala en Israel, la Dra. Anzueto; el nuevo cónsul honorario de Guatemala en Israel, Hernán Felman; el encargado de Protocolo del ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Gil Haskel; el Director General de la División de América Latina para Israel, Jonathan Peled; el ex embajador de Israel en Guatemala, Matty Cohen; y la encargada del ministerio de Relaciones Exteriores para América Central, Vivian Aisen.

Es profunda la relación entre ambos países y seguramente, Hernán Felman seguirá trabajando para consolidar una relación inquebrantable: »Haré todo lo posible por acercar a los pueblos de Guatemala y de Israel, y en la medida en que Israel tenga lo que aportar, haré todo lo posible para utilizar los contactos que tengo para que nosotros podamos aportar en el desarrollo del querido país que es Guatemala’’, destacó.



La nueva embajadora de Guatemala en Israel, la Dra. Anzueto, junto a Hernán Felman.

Entrevista completa:

-¿Qué significa para usted y cómo surge esto?

-El nombramiento es un tema ya de hace varios años, en donde el que era embajador en aquel momento de Guatemala en Israel, Mario Bucaro, que hoy en día es el canciller de Guatemala, me ofreció que me hiciera cargo del consulado de honor. Por supuesto que acepté en aquel momento, pero durante varios años el ministerio de Relaciones Exteriores de Israel vio un problema de poderes entre mis puestos en el KKL y el puesto de cónsul honorario. En definitiva, esto surgió ya en forma definitiva ahora. El catalizador fue mi renuncia al KKL en noviembre del último año. En realidad, para todos aquellos que como yo, llegamos a Israel por amor al país y el sionismo, no podemos dejar de admirar a un país como Guatemala, que estuvo enrolado desde el primer momento, desde antes de la creación del Estado de Israel y en la resolución de las Naciones Unidas, que dieron por objetivo crear al Estado de Israel, que en realidad eran dos Estados en ese momento, pero el Estado palestino no se llevó adelante, y sí el Estado de Israel. En aquel momento, el embajador de Guatemala en la ONU era García Granados, que yo creo que tiene que tener un lugar de honor en la historia moderna del pueblo judío.



El ex embajador de Guatemala en Israel, Mario Bucaro, junto a Hernán Felman.

-Hace pocos meses, como es costumbre del KKL organizar un congreso evangélico, estuvo presente el ex presidente de Guatemala Jimmy Morales…

-A Jimmy Morales tuve el honor de recibirlo cuando era presidente de Guatemala. Tuvimos con él y con el actual presidente, Giammattei, algunos paseos con helicóptero por los cielos de Israel. Recuerdo cuando le mostré a Jimmy Morales la costa de Israel y del otro lado la línea verde con el shomron, que me dijo que no podía ser que fuera esa la medida del Estado de Israel. Jamás tienen que devolver esas fronteras, dijo. Es algo que no olvidaré, la respuesta del presidente, y por supuesto que cuando uno ve al Estado de Israel desde un helicóptero, se ve realmente de acuerdo a las dimensiones verdades. Debo decir que también el recorrido que hizo el presidente Giammattei por el norte de Israel fue extraordinario y también nos dejó a todos asombrados de su capacidad de trasladarse de un lugar a otro. Giammattei tiene una invalidez en sus piernas y sin embargo nos hizo cansar a todos los que estábamos en ese recorrido. Realmente es un país extraordinario. Ha nombrado a una nueva embajadora de Guatemala en Israel, la Dr. Anzueto, que es una de las personalidades más importantes de Guatemala. Hasta el momento de venir a Israel, ejercía las funciones de viceministra de Relaciones Exteriores. El presidente y el canciller tuvieron una elección excelente en la persona de la embajadora Anzueto.



El ex presidente de Guatemala, Jimmy Morales, junto a Hernán Felman.

-Fuimos testigos de un hecho histórico. Morales mostró en su última visita una gran convicción por la decisión de haber inaugurado una embajada en Jerusalem.

-La vida de los judíos es siempre un poco complicada. Como muchos saben, yo nací en la Argentina y crecí en la Argentina. Ya grande, con hijos, decidí venir a Israel. Pero en ningún momento dejé de ser argentino. Tengo muchos más años como israelí que como argentino y me siento unido a los destinos de este país. Pero si tuviera que elegir entre todos los países de Latinoamérica al cual representar como cónsul honorario, hubiese elegido a Guatemala. Guatemala me eligió a mí, pero yo quisiera con el mismo cariño haber elegido a Guatemala. Creo que en definitiva es lo que sucedió. Es uno de los países o, después de EEUU, el país más cercano a Israel, desde todo punto de vista. Solo paseando y caminando por las calles de Guatemala, cuando alguien te pregunta de dónde sos y decís “soy de Israel”, vos ves el cariño y el respeto que tiene todo el pueblo guatemalteco por nosotros, por nuestro país, por nuestra cultura, nuestra religión. La gran mayoría de la población guatemalteca es evangelista. Y ellos ven en cada uno de nosotros un pedacito de Dios.



Jimmy Morales junto a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel.

-El embajador de Israel en Guatemala, Matty Cohen, me contó que hay 34 calles Jerusalem.

-Matty Cohen sin lugar a duda fue un embajador de lujo para Israel e hizo un trabajo espectacular de acercamiento entre los pueblos. Cada una de esas plazas fueron fundadas en forma personal por Matty Cohen. Creo que es una cosa digna de ser señalada, que Matty es un gran amigo también del pueblo guatemalteco. Y también me honró con su presencia en el nombramiento mío de cónsul honorario.



El ex embajador de Israel en Guatamala, Matty Cohen, junto a Jimmy Morales.

-¿En qué va consistir su tarea?

-Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que las relaciones, tanto culturales como sociales, comerciales y científicas entre los dos países reciban un empuje de mi parte. Yo haré todo lo posible para acercar a los pueblos de Guatemala y de Israel, y en la medida en que Israel tenga lo que aportar, haré todo lo posible para utilizar los contactos que tengo para que nosotros podamos aportar en el desarrollo del querido país que es Guatemala.



Jimmy Morales presente en el último congreso realizado por el Keren Kayemet LeIsrael.

-En la foto vemos a Yaakov Hagoel y Jonathan Peled, entre otros. ¿Por qué tanta gente amiga alrededor de este nombramiento?

-En principio me limitaron con la cantidad de invitados. En realidad los invitados más importantes eran mis familiares cercanos. Mis hijos, mis nietos, mi hermana y mi cuñado, pero también tengo algunas pocas personas que pude invitar, y hubiese querido invitar a muchísimos más, pero me limitaron con el número e incluso me excedí en alguna medida. Tengo mucha gente que me acompañó en este camino largo que estoy haciendo hace más de 40 años acá en Israel, y me pareció importante que algunos poquitos de aquellas personas que me acompañaron en este camino estuvieran presentes y me acompañaran en ese momento importante. Por supuesto que la gente del ministerio de Relaciones Exteriores, que yo aprecio muchísimo, también Gil Haskel, el encargado del Protocolo, Jonathan Peled, Director General de la División de América Latina, Vivian Aisen, la encargada del ministerio de Relaciones Exteriores para América Central, el embajador Matty Cohen, y estuvo también el decano de los cónsules honorarios en Israel, todos ellos personas muy importantes que me llenó de orgullo que estuvieran en este acto.