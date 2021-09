Se retira del fútbol una leyenda israelí para convertirse en entrenador

Itongadol.- Nacido en Rishon LeZión el 31 de marzo de 1982, Tal Ben Haim deja el fútbol profesional luego de 33 años ininterrumpidos como jugador, ya que fue fichado como infantil en el Macabi Tel Aviv cuando tenía 6 años.

Tal Ben Haim, quizá el mejor defensor central de la historia de Israel debido a su trayectoria, anunció en una conferencia de prensa que se retira del fútbol profesional para dedicarse a dirigir y ser el asistente del entrenador de la Selección de Israel. Como jugador fue un referente del seleccionado, del que fue su capitán, jugando un total de 96 partidos.

Luego de agradecer a sus padres, a quienes calificó como “maravillosos” porque lo apoyaron y acompañaron permanentemente, Ben Haim afirmó: “El fútbol me llevó a lugares inimaginables y me dio el máximo privilegio de hacer felices a niños y adultos. Después de 33 años es hora de retirarme del amor de mi vida, el fútbol. Sin embargo, mi pasión por el juego no ha terminado, de hecho, todo lo contrario. Cuando el entrenador de Israel, Willi Ruttensteiner, me ofreció el puesto de asistente, supe de inmediato que eso era lo que quería hacer. Trabajar con jugadores más jóvenes y ayudarlos a desarrollarse en todos los parámetros. Espero que el fútbol israelí esté orgulloso de mí como yo también estuve orgulloso de representarlo”.

Debutó en primera división en 2001, en los últimos minutos del clásico de Tel Aviv entre Macabi y Hapoel. Rápidamente se convirtió en un pilar de la defensa del Macabi y fue nombrado capitán del equipo en la temporada 2002/03, convirtiéndose en el más joven de la historia del club, que esa temporada ganó el campeonato israelí.

En 2004 se fue a jugar a Inglaterra, donde pasó por el Bolton Wanderers, club en el que disputó 87 partidos y anotó el único gol de su carrera en la Premier League. Dos temporadas después firmó para el Chelsea, pero jugó sólo 13 cotejos, para luego pasar por el Manchester City, Sunderland, Portsmouth, West Ham, Queens Park Rangers, Charlton y Standard Liege de Bélgica, En total, en su experiencia en el fútbol europeo, disputó 227 partidos.

Sobre esta etapa de su carrera Ben Haim afirmó “Llegué a Inglaterra, la cuna del fútbol, y jugué en la Premier League. Tuve el mayor privilegio de jugar contra los mejores jugadores del mundo, entrenar con los mejores entrenadores del mundo y jugar con los mejores del mundo”.

En la temporada 2015/2016 regresó a Israel y jugó, una vez más, para el Macabi Tel Aviv. Estuvo tres temporadas y se fue al Beitar Jerusalém, club en el que estuvo hasta anunciar su retiro.

Ben Haim afirmó que cuando jugaba en el extranjero se sentía una especie de embajador del Estado de Israel, y que los momentos más importantes de su carrera fueron cuando jugando para la selección se escuchaba el Hatikva y él estaba parado como capitán del equipo.