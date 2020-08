Netanyahu sobre el acuerdo con EAU: “Los palestinos ya no pueden vetar la paz entre Israel y el mundo árabe”

Itongadol/AJN.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, brindó una conferencia de prensa en su residencia oficial en Jerusalem después de reunirse con el asesor principal de Donald Trump, Jared Kushner, y el asesor de seguridad nacional norteamericano, Robert O’Brien, y afirmó que «es un placer especial» recibir a la delegación antes de viajar junto con los funcionarios israelíes mañana en el primer vuelo comercial de pasajeros entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

“Allanará el camino para que otros países normalicen sus vínculos con Israel. Creo que durante demasiado tiempo los palestinos han tenido un veto a la paz. No solo entre Israel y los palestinos, sino entre Israel y el mundo árabe”, afirmó el primer ministro, refiriéndose al acuerdo negociado por Estados Unidos para que Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalicen los lazos.

“Si tuviéramos que esperar a los palestinos, tendríamos que esperar para siempre. No más», destacó. Los líderes palestinos han criticado duramente a los Emiratos Árabes Unidos por aceptar normalizar las relaciones con Israel.

Elogiando la propuesta de paz de Trump, Netanyahu afirmó que ningún judío o palestino tendrá que abandonar sus hogares, que Israel podrá anexar áreas de Cisjordania y mantendrá el control de seguridad al oeste del Valle del Jordán.

Cuando se den cuenta de que su veto se ha disipado, «tendrán dificultades para permanecer fuera de la comunidad de paz». Otros Estados «están en línea» para hacer las paces con Israel, afirmó el primer ministro, y señaló que Kushner había sido ridiculizado por sugerir que este proceso podría suceder. «Sabemos que la realidad ha cambiado, porque la hemos cambiado», aseguró Netanyahu.

Por su parte, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos afirmó que la seguridad de Israel sigue siendo una «máxima prioridad» de la Casa Blanca y señaló que el futuro para Israel y los países árabes «nunca ha sido más brillante».

Después de O’Brien, Jared Kushner afirmó que el camino para llegar al acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos “largo y tortuoso”.

Kushner enumeró una serie de políticas administrativas consideradas pro-Israel y subrayó que la publicación de la propuesta de paz de Trump fue el «avance» que condujo al acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

«El escenario ahora está listo para aún más acuerdos”, dijo, llamando a «aprovechar el optimismo».

“Hace cuatro años, mi suegro [Trump] me pidió que trabajara por la paz en Medio Oriente. Lo he dado todo. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero los ‘Acuerdos de Abraham’ son un gran paso adelante. Jugar un papel en la creación [del acuerdo de normalización], y lo digo como nieto de dos sobrevivientes del Holocausto, significa más para mí y para mi familia algo que jamás podría expresar. Continuaremos buscando la paz entre Israel, la patria bíblica del pueblo judío, y sus vecinos árabes y musulmanes y nunca he tenido más esperanzas acerca de la paz”, agregó.