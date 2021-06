Para el Likud, el nuevo gobierno no durará lo suficiente para que Lapid se convierta en primer ministro

ItonGadol.- El jefe de la coalición, Miki Zohar, dijo el jueves que no creía que el gobierno emergente duraría lo suficiente para que el líder de Yesh Atid, Yair Lapid, suceda al jefe de Yamina, Naftali Bennett, como primer ministro.

En una entrevista con el estudio Ynet, Zohar habló sobre el próximo cambio de guardia en la Knesset y trazó comparaciones entre el gobierno en espera, dirigido por Bennett y Lapid, y el saliente, dirigido por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Benny. Gantz: ambas son coaliciones de dos cabezas cuyos líderes se suponía que compartirían el cargo de primer ministro durante dos años cada una como parte de un acuerdo de rotación.

El gobierno actual colapsó después de solo un año en el poder, en un período que se vio empañado por disputas y desacuerdos recurrentes, mucho antes de que Gantz pudiera asumir el cargo de primer ministro según lo acordado entre su partido Azul y Blanco y el partido Likud de Netanyahu.

«Quien pensó que este gobierno de unidad con Blue & White podría haberse sostenido estaba equivocado. Fue un error unirse a él y vimos exactamente cómo iban las cosas en el día a día, cómo el gobierno no funcionaba y cómo sus miembros estaban en la garganta del otro, por lo que no sobrevivió «, dijo el látigo del Likud.

«Esa es la razón por la que Gantz no obtuvo la rotación, porque este no podría haber sido un gobierno en funcionamiento. Y este gobierno entrante tampoco funcionará, y es por eso que Lapid no se convertirá en primer ministro».

Zohar continuó afirmando que el gobierno de coalición del arco iris emergente, que se compone de un grupo poco unido de partidos de todo el espectro político, estaría «paralizado» en su toma de decisiones, pero que su flanco de izquierda siempre aparecería. en «todos los temas fundamentales y cruciales», ya que al derechista Bennett no le quedarían partidarios después de unirse a Lapid para formar una coalición, un tema muy controvertido entre los votantes de derecha.

«No hay un público que lo respalde y apoye, por lo que si no está de acuerdo con las posiciones de la izquierda, eventualmente regresará a su vida privada y no podrá seguir siendo un funcionario público electo porque nadie lo respaldaría». él en otra campaña electoral «.

Sin embargo, el presidente de la coalición descartó cualquier movimiento desesperado que pudiera cambiar las tornas e impedir la toma de posesión del nuevo gobierno el domingo, y prometió continuar sirviendo al pueblo de Israel desde la oposición.