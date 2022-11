Israel: Sin contacto entre Smotrich y Netanyahu desde el miércoles

AJN/Itongadol.- Las negociaciones sobre los acuerdos de coalición para la próxima Knesset se han ralentizado e incluso estancado, ya que el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, y el líder del Partido Religioso Sionista, Bezalel Smotrich, no se han reunido desde el miércoles, según el Canal 12.

Judaísmo Unido de la Torá tampoco ha hablado con Netanyahu sobre los nombramientos para el próximo gobierno desde el miércoles, según un informe del canal de televisión de la Knesset.

Las conversaciones se han estancado debido a los desacuerdos entre Smotrich y Netanyahu sobre qué ministerio recibirá. Según los informes, Smotrich insiste en recibir el Ministerio de Defensa después de que el presidente de Shas, Arye Deri, dijera que Shas tomaría el Ministerio de Finanzas. Según se informa, Netanyahu no quiere a Smotrich como ministro de Defensa.

La insistencia de Smotrich con el Ministerio de Defensa se vio reforzada el domingo por la noche después de que un destacado grupo de rabinos asociados con el Partido Sionista Religioso lo alentara a «insistir de manera inequívoca e intransigente con el trabajo de ministro de Defensa», dijo el partido.

El partido emitió la declaración luego de una reunión entre Smotrich y el grupo de rabinos organizado por el rabino Haim Druckman, director de las ieshivot y seminarios Bnei Akiva. Los rabinos explicaron que la razón para insistir con el Ministerio de Defensa es «fortalecer la seguridad de Israel, el espíritu de las FDI, prevenir la formación de un Estado palestino y regular la población de Judea y Samaria», según el comunicado.

Los rabinos también solicitaron que Smotrich insista en recibir los ministerios de Educación y Asuntos Religiosos, ya que «es de suma importancia que los sionistas religiosos dirijan la actividad por el carácter judío del país en el espíritu de la Torá de la Tierra de Israel», según el declaración.

«La Torá de la Tierra de Israel» es una frase que denota una filosofía formulada por el primer gran rabino de Israel, Avraham Isaac Hacohen Kook, que ve al sionismo como el comienzo del proceso de redención mesiánica.

Los rabinos también «llamaron personalmente» al primer ministro electo Benjamin Netanyahu a «reconocer la fuerza, el valor y la sociedad del Partido Sionista Religioso, que recibió la confianza de más de medio millón de votantes y obtuvo 14 escaños», según el comunicado.

Los rabinos notables que participaron en la reunión incluyeron a Yaakov Ariel, ex gran rabino de Ramat Gan; David Chai Hacohen, jefe de la ieshivá Orot Hatorah en Bat Yam; Yehoshua Shapira, jefe de la ieshivá «hesder» (que combina los estudios de la ieshivá y el servicio militar) de Ramat Gan; Haim Gantz, director de la ieshivá Ma’ale Eliyahu; y un número de otros.

Uno de los asistentes incluyó al rabino Yigal Levinstein de la academia premilitar Eli, según una fuente del partido. Sin embargo, el nombre de Levenstein no apareció en la lista de asistentes enviada por el partido.

La demanda de recibir el Ministerio de Defensa reflejó la posición de RZP de que si Deri recibía uno de los dos puestos principales, Smotrich debía recibir el otro.

Tanto Shas como RZP también codician el Ministerio de Asuntos Religiosos.

Según se informa, Netanyahu no quiere a Smotrich como ministro de Defensa ya que el Likud tiene al menos dos candidatos altamente calificados: el mayor general (res.) Yoav Gallant y el ex jefe del Shin Bet Avi Dichter, mientras que Smotrich sirvió en las FDI durante 16 meses en un papel que no era de combate y tiene poca experiencia.