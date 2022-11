Yaakov Hagoel: “Abordar el tema de la Ley del Retorno puede originar un montón de consecuencias y efectos”

Itongadol.- En el marco de su visita a la Argentina para su participación en el seminario de la lucha contra el antisemitismo organizado por la Organización Sionista Mundial, el presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), Yaakov Hagoel, se presentó en una conferencia brindada a los medios comunitarios en la AMIA, afirmó que “abordar el tema de la Ley del Retorno puede originar un montón de consecuencias y efectos”.

El tema surgió en base a la noticia de que el presidente del Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, y los partidos ultraortodoxos exigirían a Benjamín Netanyahu que realice cambios significativos en la Ley del Retorno como parte de las negociaciones de la coalición, según lo informó el Canal 13 de la televisión israelí. Esto podría significar el rechazo de la aliá para judíos por conversión reformista o la cancelación de la “cláusula nieto”, que establece que una persona que es judía de tercera generación puede emigrar a Israel.

Al respecto, Hagoel expresó: “Nosotros respetamos a todo gobierno en Israel. Respetamos que haya un gobierno en Jerusalem y la autoridad de ese gobierno. Hay una democracia, hay una soberanía, hay un gobierno constituido por derecho, que es lo que el pueblo eligió. Nosotros lo que entendemos como organización es trabajar con cada uno de los gobiernos, sin importar de qué orientación sea”.

“El tema de la Ley del Retorno es muy crítico y permanente. Cuando se aborda problemática de este tipo, si se aborda, en la mayoría de los casos no se trata, esto tiene proyecciones en muchos sentidos. Hay que hacerlo con mucha sensibilidad, con mucho cuidado y teniendo en cuenta la unidad del pueblo de Israel. Nosotros somos un solo pueblo. Abordar el tema de la Ley del Retorno puede originar un montón de consecuencias y efectos, tanto para un lado como para el otro. Hay un status quo por el momento”, destacó.

“Cada uno de nosotros tiene sus ideas y yo también tengo las mías en ese sentido acerca de esta Ley. Hay un Estado y un parlamento, vamos a respetar cada decisión, también como en otros aspectos de lo que es la autonomía de la Knesset en Israel y lo que es el Estado de Israel”, concluyó sobre el tema.

Israelíes que no viven dentro del Estado de Israel

Por otro lado, abordó la problemática de los israelíes que no viven en el Estado judío: “En el último congreso, desde que yo fui elegido, hemos creado un departamento que se ocupa de los israelíes que están en la diáspora. No tenemos cifras exactas, hay un millón aproximadamente de judíos israelíes que viven en la diáspora, que no viven en Israel. Respecto a los desafíos que mencionamos anteriormente, para los israelíes es más difícil. La mayoría de los israelíes eligen no mandar a sus chicos a una escuela judía, eligen no ir a un templo, eligen no concurrir a un club. Y esto genera índices de asimilación más altos que los de cualquier comunidad judía que se encuentra en las inmediaciones. Nosotros desde hace algunos años tomamos una decisión valiente que es no hacer como que no existen”.

“El 4 de diciembre se organiza en Nueva York un congreso al cual voy a asistir, que se ocupa específicamente de este tipo de problemática, con respecto a los israelíes que se encuentran fuera de Israel. Nosotros no vamos a renunciar a ningún judío. Nosotros somos un pueblo y los vamos a abrazar, porque esto también está referido al tema del idioma que hablamos como asimilación, como el proceso de globalización”, añadió.

Finalmente, se refirió a las proyecciones para el próximo año: “Pienso que los cinco desafíos que mencioné (combatir el antisemitismo, la asimilación, fomentar el hebreo, la aliá y la identidad del pueblo judío) son los que existen en este momento y también los que habrá el año que viene. No puedo prever lo que puede suceder porque si hace un año me hubieran preguntado acerca de Ucrania, nunca se me hubiera ocurrido que Putin podría haber hecho lo que se le ocurrió hacer. Pese a que desde enero teníamos evaluaciones de que algo estaba por suceder, estábamos reunidos cada semana, planificando y preparándonos para algo que podía suceder en Ucrania, equipos nuestros junto con el Estado de Israel teníamos carpetas con planificaciones, pero estábamos preparándonos para algo que potencialmente podía suceder. Cuando vimos que la situación era más crítica, empezamos a reservar y alquilar hoteles porque veíamos que podíamos necesitarlos. Mi expectativa es que tengamos un gobierno constituido lo antes posible, y poder, en sociedad con el Estado, afrontar cada uno de los desafíos que plantea, poniendo el énfasis en la absorción de aliá”.