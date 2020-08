Israel. Se extiende el cierre de fronteras para no ciudadanos hasta el 1 de octubre

Itongadol/Agencia AJN.- Israel determinó no permitir la entrada al país a no israelíes que no procedan de países con bajos índices de infección por coronavirus al menos hasta el 1 de octubre, según anunció la Autoridad Aeroportuaria de Israel este domingo.

Entre los no ciudadanos que pueden ingresar al país se encuentran los familiares nucleares de israelíes que tienen eventos de “ciclo de vida”, como nacimientos y bodas. Además, miles de estudiantes de yeshivot (escuelas de estudio religioso) y de universidades han entrado en Israel en los últimos días para el comienzo del año escolar.

Todos los israelíes y los no ciudadanos que entran en el país deben someterse a un aislamiento de dos semanas, excepto los que llegan de países con bajas tasas de infección, como el Reino Unido, Canadá, Italia y Alemania.

Los Estados Unidos se encuentran entre los países que no figuran en la llamada lista verde de países con bajas tasas de infección.

Israel ha prohibido la entrada a los no ciudadanos desde principios de marzo, aunque se prevé que a finales de mes se introduzca un plan que permita la entrada de turistas extranjeros.

En los últimos meses, Israel se ha esforzado por aflojar algunas restricciones y preservar otras, estableciendo una serie de políticas que han dejado a los judíos de todo el mundo confundidos sobre si pueden visitar Israel y qué se requiere para entrar en el país.