Israel I Opinión. Tras la aprobación del presupuesto en el Parlamento, la estabilidad resultante dará sus frutos

Itongadol.- La coalición de gobierno israelí no cedió y aprobó un presupuesto respaldado por sus 64 miembros. Quienes temen una nueva ronda de elecciones en el Estado judío pueden respirar tranquilos, ya que no es probable que se celebren elecciones en breve.

Con un presupuesto para dos años, el gobierno liderado por Netanyahu puede centrarse en sus principales objetivos: Evitar un Irán nuclear, extender la paz en Medio Oriente e impulsar el crecimiento económico en medio de la incertidumbre mundial.

También habrá margen para la reforma judicial. Aunque es evidente la necesidad de una reforma sustancial para lograr un mejor equilibrio de poder entre los distintos poderes del Estado, una legislación rápida y de gran alcance para revertir una toma de poder judicial gradual de 30 años resultó problemática.

El compromiso es crucial y aplicar las reformas necesarias llevará tiempo. Pero el impulso reformista no fue en vano y refleja claramente la voluntad del pueblo o, al menos, de una gran mayoría del pueblo. Para que se apruebe, también tendrá que garantizar los derechos individuales y de las minorías.

El presupuesto crea estabilidad y permite alcanzar objetivos nacionales generales

La estabilidad del gobierno allana el camino para el compromiso y las reformas legales, que establecen un sistema justo y equilibrado de controles y contrapesos dentro de la realidad política y la estructura democrática únicas de Israel. Aunque los avances pueden ser más graduales de lo previsto en un principio, quienes esperan estos cambios con ansiedad deberían recordar la sombría realidad de hace tan sólo unos meses.

Fieles a su costumbre, los medios de comunicación israelíes criticaron al gobierno y su presupuesto por ser sectorial y desairar el creciente costo de la vida en Israel. Sin duda, esto será una prueba para el gobierno en los próximos años, pero la mayoría de las críticas no reconocen cómo el presupuesto puede encabezar los objetivos nacionales generales que impulsarán la economía.

Una parte significativa del presupuesto se destina a agilizar el transporte y a proyectos de infraestructuras a gran escala que conectarán comunidades de todo el país y eliminarán disparidades. El término «periferia» puede quedar obsoleto en el pequeño Estado judío con mejores oportunidades de trabajo para más gente.

Además, el sistema ferroviario modernizado podrá conectar a los viajeros y, lo que es más importante, a la carga más allá de las fronteras de Israel, fomentando lazos más estrechos y promoviendo la paz con los países vecinos. Al sortear los cuellos de botella marítimos y la angustia de alta mar, en un futuro no muy lejano se podrán intercambiar eficazmente bienes y servicios por toda la región y más allá.

Tras cinco elecciones nacionales en dos años, la estabilidad es de vital importancia. Tanto los amigos como los enemigos del sexto gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, dentro y fuera del país, son conscientes de que la estabilidad política está al alcance de la mano, y este gobierno llegó para quedarse.

La paz y la prosperidad son objetivos alcanzables

Las recientes invitaciones cursadas al primer ministro Netanyahu por el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Israel, así como los llamamientos bipartidistas a una visita de Estado a Washington del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de candidatos presidenciales republicanos y de destacados demócratas no son meras coincidencias.

El gobierno de Netanyahu se enfrentará a continuos desafíos por parte de actores políticos e influyentes grupos de intereses especiales. El retraso en la invitación del presidente Joe Biden al primer ministro para visitar la Casa Blanca es decepcionante. Algunos lo consideran una falta de respeto. Cualquiera que reconozca la importancia de la sólida alianza entre Estados Unidos e Israel reconoce también la importancia de la invitación. Con la estabilidad ya instaurada, hay razones de sobra para creer que la invitación está en camino.

La Casa Blanca, y en particular el Departamento de Estado, deben comprender que los vacíos geopolíticos no existen. Si Estados Unidos deja de liderar, otras potencias intervendrán rápidamente para llenar el vacío. Los recientes acuerdos negociados por China y Rusia entre Arabia Saudita e Irán son el mejor ejemplo de esta regla.

Como única democracia verdadera en Medio Oriente, Israel sigue siendo, como dijo una vez Alexander Haig, «el mayor portaaviones estadounidense del mundo que no se puede hundir». Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial en un mundo bipolar cada vez más competitivo, en el que China pugna por el dominio. Aunque Estados Unidos debería liderar los esfuerzos de paz en Medio Oriente, las partes interesadas de la región no esperarán necesariamente a Estados Unidos.

Un acuerdo de paz, o incluso un proceso de paz transparente en el que participasen Israel, Arabia Saudita y otras naciones musulmanas, representaría un hito importante en la resolución del conflicto árabe-israelí y aliviaría las tensiones entre musulmanes y judíos. Esto beneficiaría a todas las personas amantes de la paz.

Poco después de que se aprobara el presupuesto, miles de musulmanes israelíes empezaron a reservar vuelos para la peregrinación del Hajj a La Meca (Arabia Saudita) el mes próximo. Esto era sencillamente inimaginable hasta ahora.

El potencial de paz y prosperidad es ilimitado. La estabilidad ayudará a hacer realidad sus frutos.

Artículo publicado por Yaron Schwartz (ex director de la oficina del Instituto Internacional de Lucha contra el Terrorismo en Washington y analista principal de Acumen Risk Ltd., una empresa de gestión de riesgos) en The Jerusalem Post.