Israel en la ONU: Hamas es una «organización yihadista, genocida y terrorista»

AJN/Itongadol.- La embajadora de Israel ante la ONU en Ginebra, Meirav Eilon Shahar, dijo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que Hamas es una «organización yihadista, genocida y terrorista» que ha confiscado con fines militares asistencia humanitaria destinada a hospitales y escuelas.

Hamas ha pedido a todos los musulmanes que maten a los judíos y utiliza a mujeres y niños palestinos como escudos humanos, dijo Eilon Shahar.

«El total desprecio de Hamás por las vidas palestinas funcionó» porque la comunidad internacional está dispuesta a «culpar a Israel por cada muerte y debido a la inacción de la comunidad internacional para asegurar que el arsenal de Hamás sea desmantelado», dijo Eilon Shahar.

Ella discrepó con la falsa equivalencia moral de comparar a Hamas e Israel, cuando de hecho hablando es «una equivalencia inmoral, entre Israel, una democracia que busca la paz y se rige por el derecho internacional, y una organización terrorista extrema y asesina».

Aquellos que apoyan a los palestinos deberían condenar a Hamas, dijo Eilon Shahar. «Los estados miembros del CDH deben decidir hoy. ¡Ustedes tienen que decidir! ¿Son ustedes pro palestinos o pro Hamas? No pueden ser ambos», dijo Eilon Shahar.

«No pueden ser pro palestinos si no condenan a Hamas por usar a su propio pueblo, el pueblo palestino, como escudos humanos. No pueden ser pro palestinos si continúan permitiendo que Hamas use la ayuda internacional para construir infraestructura terrorista debajo de las escuelas, edificios residenciales y hospitales», dijo Eilon Shahar.

No obstante, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el jueves en «sesión especial», una resolución para investigar a Israel y Hamas por crímenes de guerra.

La resolución también pidió un embargo de armas contra Israel.

La «comisión de investigación» comenzaría a analizar los incidentes que ocurrieron antes y después del 13 de abril de 2021. La decisión de solicitar una investigación de este tipo fue provocada por la guerra de las FDI-Hamas y fue presentada a los 47 miembros por la Autoridad Palestina y Pakistán en nombre de la Organización de Cooperación Islámica.

Es la primera vez que el CDHNU creó una misión permanente de investigación con respecto a cualquier estado miembro de la ONU.

El CDHNU ya pide anualmente un embargo de armas contra Israel. Su inserción se suma a ese texto anual.

La sesión especial del CDHNU sobre Israel es la trigésima que ha celebrado desde su inicio en 2006. Esta es la novena sesión de este tipo que ha celebrado sobre Israel.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al dirigirse al consejo, advirtió que las acciones israelíes durante la guerra de 11 días en Gaza que terminó el 21 de mayo pueden «constituir crímenes de guerra».

Estuvo de acuerdo en que Hamas causó muertos y heridos en el sur de Israel y que sus «cohetes son indiscriminados y no distinguen entre objetos militares y civiles, por lo que su uso constituye una clara violación del derecho internacional humanitario». Dicha violación incluyó el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas desde áreas civiles, dijo.

«Sin embargo, las acciones de una de las partes no eximen a la otra de sus obligaciones bajo el derecho internacional», explicó Bachelet, quien no acusó a Hamas de posibles crímenes de guerra.

Añadió que «no hay duda de que Israel tiene derecho a defender a sus ciudadanos y residentes. Sin embargo, los palestinos también tienen derechos. Los mismos derechos».