Por la crisis entre EEUU e Israel, Abraham Foxman advierte: Israel no tiene visión

ItonGadol.- Después de una amarga ronda de 11 días de conflicto con Hamas, que ha impuesto un estado terrorista en Gaza y declara públicamente que no tenemos derecho a existir, Israel está siendo golpeado en gran parte del mundo por una respuesta aparentemente brutal a los incesantes bombardeos indiscriminados. fuego de cohetes. En medio de estas críticas, gran parte de la diáspora se enfrenta a un aumento en los ataques antisemitas.

El conflicto, en el que Israel demostró ser incapaz de detener los cohetes, lidiaba con un feroz conflicto interno árabe-judío, vio una escalada de tensiones en Jerusalem Este y Cisjordania, y temía que Hezbollah también pudiera involucrarse, terminó en un alto el fuego informal que , hasta ahora, deja a Hamas capaz de rearmarse, fortalecerse aún más y lanzar la próxima miniguerra en el momento que elija.

Escribí el domingo sobre las peligrosas consecuencias de que Israel ya no se presente como partidario de la condición de Estado palestino, ni siquiera en principio, con todas las salvedades que deberíamos destacar. Más bien, se considera que el país está instituyendo gradualmente políticas que reducen la posibilidad de una separación viable de los palestinos. Esto ha hecho que sea demasiado fácil para los críticos calificar a Israel como un obstáculo para la paz, y más difícil para algunos de los partidarios de Israel defendernos, incluso en una guerra contra una fuerza tan manifiestamente maligna como Hamas.

Pero para tratar de tener una idea más clara de las actitudes cambiantes hacia Israel, especialmente entre judíos y no judíos en los Estados Unidos, nuestro aliado esencial, hablé el martes por la noche con Abraham Foxman, quien encabezó la Liga Antidifamación durante décadas y ha pasó su vida luchando contra el racismo y el antisemitismo.

Foxman siempre se describe a sí mismo como un optimista y dice que, como niño sobreviviente del Holocausto, no puede permitirse ser otra cosa. Pero nuestra conversación no fue alegre. Lo que sigue es una transcripción editada.

The Times of Israel: Claramente, nuestro último conflicto no está siendo percibido universalmente como un Israel soberano que se defiende contra un grupo terrorista islamista que nos dispara interminables descargas de cohetes desde un territorio donde Israel no tiene ningún derecho. ¿Cómo miramos desde ahí?

Abraham Foxman: No nos vemos bien. El mundo ha cambiado desde 2014, desde la última vez que luchamos con Hamas y los ataques contra Israel. El mundo ha cambiado políticamente, pero lo que creo que es más significativo para nosotros es que hemos perdido la verdad. Hemos perdido el respeto por los hechos. En 2014, fue tan claro para todos que, independientemente de lo que sucedió el día anterior, el mes anterior, los errores que la gente había cometido, ninguno de ellos justificó los bombardeos con cohetes contra civiles, no contra bases militares, sino contra civiles, indiscriminadamente. Y el mundo vino en defensa de Israel porque entendió.

Lo que encuentro ahora es que los hechos y la verdad no importan. Todo es sesgo. Está siendo impulsado en gran medida por las redes sociales. Pero es más que eso.

Hay otro problema a largo plazo. Israel se está moviendo hacia la derecha, por razones comprensibles. Estados Unidos, su aliado más importante y significativo, se está moviendo hacia la izquierda. Estamos en las secuelas de una ruptura en la relación, en la cultura entre nuestros dos países, lo cual es muy problemático. El abrazo de [el expresidente estadounidense Donald] Trump a Israel, el abrazo de oso de [el primer ministro Benjamin] Netanyahu a Trump, y una política que se movió en la dirección de lo que el embajador [israelí] [Ron] Dermer explicó recientemente, este abrazo crudo de los evangélicos …

Todos podemos entender: si Trump apoya a Israel, genial. Pero no es necesario que coloques fotografías de él en los edificios. Absolutamente no lo rechaces. Pero el abrazo de oso de Trump nos lastimó y duele ahora …

Todo esto ahora es acumulativo.

Por tanto, la situación es muy, muy grave, porque los aliados de Israel son, ante todo, judíos de la diáspora y, en segundo lugar, si no ante todo, los Estados Unidos de América.

Siempre he dicho que siempre que hay una crisis, los judíos se unen. Bueno, es como si los judíos no percibieran esto como una crisis. Lo que para usted y para mí es tan evidentemente claro, que Israel estaba bajo ataque, su vida estaba bajo ataque, de repente no estaba claro [para otros].

Mientras tanto, veo al [presidente estadounidense Joe] Biden siendo atacado por judíos que dicen amar y apoyar a Israel. Biden no es Trump, pero tampoco lo es [el ex presidente de Estados Unidos, Barack] Obama. En este momento, tenemos suerte de tenerlo. Y si estás de acuerdo con todos los matices, él estuvo de parte de Israel y está de parte de Israel. Y, sin embargo, algunos judíos están haciendo política aquí.

Sin embargo, en 2014 y nuevamente ahora, es como si no estuvieran matando a suficientes israelíes. Fuimos y casi nos están culpando de tener Iron Dome. Pero dices que el mundo ha cambiado. ¿Ahora simplemente no hay preparación, no hay disposición para tolerar las bajas civiles del otro lado? Debido a que se percibe a Israel como tan fuerte, porque no murieron suficientes israelíes, entre comillas, ¿se consideran inconcebibles todas y cada una de las muertes en Gaza?

[La primera ministra] Golda Meir dijo hace mucho tiempo que si pudiera elegir entre una buena editorial en The New York Times y un israelí muerto, o una mala editorial y un israelí vivo, tomaría la mala editorial. Ese es nuestro destino. Rodeado de un millón de árabes. A la mayoría de ellos no les gusta Israel. Ese es un precio que estábamos dispuestos a pagar.

En 2014, tuvimos esos problemas. Pero la oposición a Israel no fue tan desagradable.

Hay algo más, y pido disculpas, pero Israel no tiene visión. Israel necesita una visión para compartir con el mundo. La supervivencia es importante. Es primero, segundo y tercero. ¿Pero después de eso? Israel ha perdido su visión, su misión. La puesta en marcha es maravillosa y la puesta en marcha es emocionante. Pero si todo lo que [Israel dice es que] vas a atacar para salvar tu vida, ¿entonces qué? Israel no tiene respuesta al «entonces qué». Tiene que haber más. No me importa si es una solución de dos estados, una solución de tres estados, una confederación, lo que sea. Pero no hay nada más que «entender que tenemos que defendernos».

Mi preocupación ha sido que nos hemos dejado percibir como rechazadores. Para mí está muy claro que renunciar al territorio adyacente es algo peligroso, ahora y en el futuro previsible. Hamás lo prueba. Hezbollah lo prueba. Pero nuestra posición oficial ya no apoya ni siquiera en principio una solución de dos Estados, por problemática que sea esa solución. Y hemos tomado algunas medidas que dificultan esa solución. No creo que se pueda explicar todo con eso, pero creo que eso ha alejado a algunos seguidores.

Sí, alimenta a quienes dicen que a Israel no le importa la paz … Da mayor credibilidad a quienes nunca han sido nuestros amigos. No vas a convencer a la derecha, no vas a convencer a la izquierda, porque no se trata de hechos. No se trata de la verdad. Se trata de su sesgo.

Ahora veo que [algunos en] la comunidad judía estadounidense persiguen a celebridades y políticos que están en contra de Israel. Creo que eso es contraproducente. Solo los estamos haciendo más grandes. Solo les estamos dando más credibilidad. Los ignoraría. Abrazaría a quienes nos apoyan, a quienes son nuestros amigos.

No hace mucho, estábamos hablando de antisemitismo de derecha en Estados Unidos. Y estaba hablando de Trump como el envalentonado inadvertido del antisemitismo de la extrema derecha. ¿Nos enfrentamos ahora a una enorme ola de antisemitismo de izquierda?

Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado latente en ambos lados. Trump destruyó la civilidad, y la civilidad opera a la izquierda y a la derecha. Trump destruyó los tabúes y, a izquierda y derecha, miraron hacia afuera para ver lo que se respeta y ya no se respeta.

Escuché comparaciones con Kristallnacht. No es Kristallnacht, pero son pogromos. Pogroms en las calles de Los Ángeles, Nueva York, Tucson, es increíble.

Las cosas han cambiado en Estados Unidos. Desde la muerte de Leo Frank en 1913, ningún judío había muerto en Estados Unidos por ser judío, con la posible excepción de Meir Kahane, aunque eso fue impactado por el Medio Oriente, etc. Pero en los últimos dos años, lo que tenemos se ve a judíos siendo asesinados porque son judíos.

Primero por la derecha, en Poway, en Pittsburgh, en Jersey City. Y ahora estamos viendo pogromos, básicamente pogromos en las calles.

Nunca hemos eliminado [el antisemitismo]. Construimos una contención. Construimos un cortafuegos. Hemos tenido todo tipo de cosas trabajando para asegurarnos de que esté en las alcantarillas, con una tapa. Teníamos coaliciones, teníamos los medios de comunicación, teníamos la verdad. Todo eso se vino abajo. Eso impacta igualmente en los [extremistas de ambos lados]. Así que ahora la [extrema] izquierda siente que está envalentonada.

Cosas como peticiones contra miembros de la junta del MOMA que apoyan organizaciones pro-Israel, ¿hemos tenido eso antes?

Hemos tenido boicots a judíos. No hasta este punto. Por eso creo que es contraproducente que los judíos pidan boicots. Acabo de ver llamadas para boicotear a otras personas para las que trabajan algunas de estas celebridades. Esto nos puede hacer daño.

Hubo una carta enviada al presidente esta semana por 500 ex trabajadores de la campaña de Biden. Lea lo que están exigiendo. Hay un cierto descaro, por así decirlo, de que podemos ser tan aporreados y victimizados.

Necesitamos dinamizar a la comunidad judía estadounidense. Necesitamos decirles a los judíos estadounidenses que declaren públicamente su apoyo y solidaridad con Israel. No lo veo. Creo que no percibieron que Israel está en peligro, que Israel está en grave peligro, lo que normalmente ven y se ponen de pie. Eso para mí es muy aterrador. Da mucho miedo cuando los rabinos tienen que decidir si condenan o no a Hamas. Lo estamos escuchando y leyendo.

No creo que nos lo hayamos tomado en serio aquí; En cuestión de días, volvemos a las disputas políticas y a los negocios aparentemente como de costumbre. Pero estábamos luchando, como quieras calcularlo, cuatro, cinco frentes o más [Gaza, Jerusalem Este, Cisjordania, violencia doméstica importante, protestas en Jordania y en la frontera del Líbano, un puñado de cohetes desde Siria y Líbano , un dron iraní…]. Cuando pensamos que Hezbollah nos estaba disparando cohetes el miércoles pasado por la tarde, estaban bastante preocupados en el sistema de seguridad. No estábamos lejos de que se tratara de una crisis muy, muy, muy grave. No creo que eso se haya visto en absoluto, no aquí, y ciertamente no en el extranjero. Creo que fuimos percibidos como impermeables cuando golpeamos al otro lado.

Israel necesita entender que el mundo lo mira con otros ojos.

Dentro de la comunidad judía, tienes un elemento muy fuerte que es acérrimamente pro-Israel y muy crítico con aquellos que no lo son. Pero ves una alienación creciente: ¿que las personas que están en el centro ahora son más negativas sobre Israel y las personas que eran negativas ahora son aún más negativas? ¿Ese es el turno?

La mayoría de la gente de la izquierda que ahora habla en contra de Israel no siempre se sintió cómoda con Israel. Ahora tienen una plataforma. Sienten que tienen legitimidad.

¿Es este un verdadero punto de inflexión en la relación estadounidense con Israel, y la relación judía estadounidense con Israel, y en la cuestión del bienestar judío en Estados Unidos, o también pasará?

Me preocupa que esta pueda ser la última administración demócrata que apoya a Israel. Y es por eso que estoy insistiendo sobre esta [necesidad de] una visión, esta misión, para el futuro de Israel. La visión de Israel era parte de nuestros valores: valores estadounidenses, valores judíos, valores israelíes. Sí, me preocupa que esta sea la última administración demócrata que sea pro-Israel. ¿Y quién dice que la próxima administración republicana será necesariamente a favor de Israel? Usted y yo tenemos la edad suficiente para recordar que los republicanos no eran amigos de Israel. Todo depende del momento. Todo depende del interés. Así que estos próximos dos o tres años son muy, muy importantes.

¿Quién soy yo para decirle a Israel lo que debería ser? Pero su imagen como un país de derecha que interactúa con un Estados Unidos que, en el mejor de los casos, es más progresista … hay que sentarse, con sabiduría, y trazar una estrategia. Sigo siendo optimista. Todavía hay tiempo.

Biden hoy es un milagro, porque Biden es un centrista. Tuvimos suerte, porque sean cuales sean sus desacuerdos con Bibi o quien sea, él ama a Israel. Siente a Israel. Entiende a Israel. Este es el último acto, para que [Israel] se vuelva a unir, primero con los judíos estadounidenses y luego con el gobierno.

Fuente: The Times of Israel (www.timesofisrael.com)

Autor: DAVID HOROVITZ