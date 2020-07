Israel. El gobierno de Netanyahu ha perdido la confianza del público

Itongadol/Agencia AJN.- A lo largo de sus más de 11 años en el cargo, algunos israelíes llegaron a amar, y otros a odiar, al Primer Ministro Benjamin Netanyahu. Pero pocos dudaban de que él sabía lo que hacía, y que esta competencia básica se reflejaba en las actividades de los gobiernos que ha dirigido. Eso ha cambiado en los últimos días, durante uno de los períodos internos más difíciles de la historia moderna de Israel, cuando el gobierno se encarga de luchar contra una pandemia y sus consecuencias, incluido el colapso sin precedentes de gran parte de la economía.

Es un cambio peligroso en cualquier democracia cuando el electorado pierde la confianza en su liderazgo, y muy especialmente en un país en conflicto como Israel, donde esa confianza es un componente crucial de la resistencia nacional, de la voluntad de actuar a un costo potencialmente personal para el bien de la nación.

Pero eso es precisamente lo que se está viviendo ahora en Israel, donde el nuevo estado de ánimo de falta de confianza se está haciendo evidente.

La primera evidencia de este fenómeno, quizás no muy significativa pero altamente simbólica, comenzó hace una semana, inmediatamente después de que el primer ministro apareciera en televisión el 15 de julio para anunciar que estaba reuniendo 6.000 millones de NIS (1.750 millones de dólares) para otorgar donaciones indiscriminadas a todos los israelíes. La idea no tenía sentido: el objetivo declarado por Netanyahu era sacar el dinero rápidamente, para que las ruedas de la economía giraran de nuevo. Pero al prometer el dinero a todos, estaba subvirtiendo ese objetivo, ya que los israelíes más ricos no se apresurarían a gastar el dinero extra, mientras que los israelíes más pobres, desesperados por la ayuda del gobierno, estaban siendo perjudicados.

Reconociendo que el plan estaba a medias, varios grupos e individuos se unieron loablemente para intentar arreglarlo, poniendo en marcha mecanismos para que los que no necesitaban el dinero lo donaran a los que sí lo necesitan, y un gran número de israelíes se apuntaron para hacer precisamente eso. Pero hasta el momento de publicarse esta nota, las donaciones «inmediatas» no han llegado a ninguna parte.

En primer lugar, un apresurado replanteamiento ministerial impulsó la introducción de algunos límites sobre quiénes obtendrían el dinero, excluyendo a los mayores asalariados. Luego el gobierno encontró nuevos obstáculos, descubriendo que sus sistemas no pueden separar fácilmente a los grandes asalariados del resto, y que no tiene los datos bancarios de una proporción significativa de sus ciudadanos. Ahora se habla de más asignaciones para los más necesitados.

Lo que ninguno de los 36 ministros pudo ver

La evidencia desconcertante de un liderazgo desconectado de aquellos a los que se supone que sirve, se montó al día siguiente. Reunidos desde la noche del jueves pasado hasta la madrugada del viernes, el Primer Ministro y sus colegas salieron de su videoconferencia para ordenar el cierre de los restaurantes del país hasta nuevo aviso, con excepción de las entregas y la comida para llevar, a partir de las 5 p.m. del viernes por la tarde.

Evidentemente, nadie en el gobierno más grande y costoso de la historia de Israel sabía lo suficiente, o le importaba lo suficiente, como para darse cuenta de que dar a la industria de los restaurantes 14 horas para cerrar era una imposición insostenible.

Evidentemente, ni uno solo de las tres docenas de ministros reconoció que los restaurantes presentan pedidos a los proveedores por adelantado, que reciben entregas por adelantado, preparan la comida, organizan al personal, hacen reservas… que toda la industria y su cadena de suministro, ya maltratada y agotada por los estragos de la primera ola de COVID-19, no debería ni podría simplemente ser apagada en un momento dado por decreto ministerial.

Y así se rebelaron los dueños de los restaurantes, cuya industria emplea directamente a unos 200.000 israelíes y es fundamental para el sustento de un millón de personas. Cuando les llegó la noticia del decreto, cuando su personal empezó a prepararse para los servicios del día siguiente, muchos de ellos simplemente dijeron: No, no lo haremos. Multennos. Arréstenos. Hagan lo peor que puedan.

Una hora antes de que el cierre entrara en vigor, cuando muchos restaurantes respetuosos de la ley habían cancelado sus reservas, enviado al personal a casa, y tirado o regalado comida, el gobierno cambió de opinión, y pospuso la orden de cierre para el martes por la mañana, causando más estragos.

Y el martes, horas después de su entrada en vigor, el Comité del Knesset (Parlamento) para el Coronavirus, dirigido por un miembro del propio partido Likud de Netanyahu, lo canceló de nuevo, con su presidenta Yifat Shasha-Biton arriesgando a sabiendas su trabajo al declarar que ella y sus colegas no habían visto suficientes pruebas de contagio en los restaurantes para justificar el cierre general.

En las pocas horas del martes por la mañana en que la orden estaba supuestamente en vigor, la mayoría de los restaurantes la habían ignorado de todos modos.

Tomando las calles

En este nuevo clima de disminución de la confianza en la competencia del gobierno, y la reducción de la disposición a obedecer a sus decisiones, se multiplican las huelgas, incluso de trabajadores sociales y, brevemente, de enfermeras, cuyas demandas de personal adicional en la batalla contra el COVID-19 fueignorada durante mucho tiempo y ahora resulta tardía. Las manifestaciónes se multiplican, con una comenzando en la noche del jueves frente a la residencia del primer ministro, y cada día son más estridentes.

Durante años, un pequeño núcleo de manifestantes, principalmente de mediana edad y mayores, han mantenido una vigilia cerca de la Residencia del Primer Ministro, exigiendo la dimisión primero de Netanyahu el sospechoso de corrupción, luego de Netanyahu el líder acusado, y ahora Netanyahu el primer ministro en juicio. Nadie les prestó demasiada atención.

Pero en las últimas semanas, y especialmente en los últimos días, un gran número de israelíes enojados han engrosado las filas y eclipsado en gran medida a los veteranos manifestantes -incluidos empresarios independientes, propietarios de pequeñas empresas, la industria gastronómica, la industria del entretenimiento, los izquierdistas, los votantes declarados del Likud, etc.- que sufren el colapso financiero y se quejan de que el gobierno no les está ayudando.

Se ha presentado un plan tras otro, pero las subvenciones a los israelíes que han pagado fielmente sus impuestos y sus contribuciones al Seguro Nacional a lo largo de los años, y que ahora necesitan urgentemente alguna ayuda a cambio, han resultado ser mezquinas o no han llegado en absoluto.

Recientemente, los estudiantes y otros israelíes más jóvenes han empezado a dominar las manifestaciones, ya sea con quejas específicas o desahogándose en medio de las limitaciones del virus que, de otro modo, impiden la mayoría de las reuniones.

Miles de personas marcharon a través de los barrios adyacentes a la Residencia del Primer Ministro el sábado por la noche. Marcharon a la Knesset el martes por la noche, donde una estudiante apareció en los titulares posando en topless sobre la escultura de la menorá, un oficial de policía apareció en los titulares sometiendo a un manifestante con su rodilla, y más de 30 fueron arrestados. Algunos seguían manifestándose el jueves por la mañana, tratando de bloquear las entradas al edificio del Parlamento.

Los israelíes son capaces y perspicaces. Vimos con la llegada de COVID-19 que el gobierno, en particular Netanyahu, reconoció el peligro de la pandemia y se centró en frenarla. La política no era perfecta – el aeropuerto no estaba sellado adecuadamente a las llegadas de los epicentros del virus; la comunicación con la comunidad ultraortodoxa era pobre. Pero, en general, la toma de decisiones fue eficaz, y por lo tanto el público hizo lo que se le pidió que hiciera.

Ahora no es así. La incompetencia es evidente para todos. Los ministros y los miembros de la coalición están discutiendo abiertamente, con un capítulo clave a principios de esta semana cuando el ministro de Finanzas (Israel Katz) y el presidente de la coalición (Miki Zohar), ambos miembros del Likud, comenzaron a insultarse mutuamente durante una reunión del comité. Los profesionales de la medicina han estado renunciando a puestos operativos y de asesoramiento clave, quejándose de que no se les está prestando atención. El infatigable Netanyahu parece haber estado extrañamente distraído, tanto por su aparentemente estancado plan de comenzar a anexar el territorio de la Ribera Occidental el 1 de julio como, comprensiblemente, por su juicio por corrupción.

Y ahora él y sus socios de la coalición de Azul y Blanco están, deplorablemente, sumidos de nuevo en sus juegos electorales.

Restaurar la confianza

El camino de vuelta – la manera de recuperar la confianza pública, y por lo tanto recuperar la disposición del público a cumplir con las restricciones – no es simplemente imponer reglamentos, sino informar y explicar.

El Comité del Coronavirus del Knesset, encargado de supervisar las decisiones ministeriales, anuló los cierres de restaurantes el martes porque, según Shasha-Biton, los datos que le había facilitado el Ministerio de Salud sobre las fuentes del contagio de COVID-19 simplemente no justificaban las catastróficas consecuencias económicas. Un día antes, por razones similares, había anulado una decisión ministerial de cerrar todas las playas cada fin de semana – una orden que dijo que encontraba incomprensible y que el gobierno reconoció tardíamente que no podía justificar.

En respuesta a la revocación del cierre de los restaurantes, el Ministro de Salud Yuli Edelstein dijo que el comité estaba siendo «infantil», mientras que el presidente de la coalición Zohar dijo que Shasha-Biton había «caído en una trampa tendida por la oposición». Se informó que Netanyahu quería despedirla, pero la legislación aprobada por la Knesset el miércoles fue mucho más lejos que eso: La llamada «Gran Ley del Coronavirus» neutraliza su comité a partir del 10 de agosto, distribuye una autoridad de supervisión más limitada entre otros cuatro comités, y da al gobierno mayores poderes para imponer con mano alzada más del tipo de edictos que han resultado tan poco meditados y controvertidos en los últimos días.

Los datos puestos a disposición del público sobre la propagación de COVID-19 son, en efecto, parciales e inadecuados, como quedó claro cuando el Comité del Coronavirus acogió al subdirector del Ministerio de Salud, Itamar Grotto, para tratar de darle sentido a todo el domingo. Y Shasha-Biton, una rebelde muy improbable, estaba patentemente descontenta al encontrarse moviéndose para revertir las decisiones y órdenes de su propio gobierno. Pero como dijo en defensa de la intervención de su panel: «El comité no puede votar sobre nada que no podamos explicar públicamente».

Esa es una posición que el gobierno de Netanyahu debería adoptar urgentemente. En lugar de aplastar a los disidentes preocupados y bienintencionados con una arrogante burla y una legislación apresurada, debe hacer un esfuerzo concertado para explicar sus decisiones al público. Y si no tiene la información necesaria, debe reconocer que esto apunta a problemas más profundos en el manejo de la pandemia, problemas que el recién nombrado coordinador de coronavirus esperanzadamente abordará de inmediato. El gobierno necesita estar seguro de que sabe lo que está haciendo. En este momento, el público, comprensiblemente, duda de que esto sea así.

Israel está actualmente liderado por una autodenominada coalición de emergencia, establecida con el imperativo específico de luchar contra COVID-19. Pero el gobierno no puede gobernar por decreto, ni siquiera en medio de una pandemia. O mejor dicho, menos aún en medio de una pandemia, cuando la confianza del público, y la consiguiente voluntad pública de cooperar, son vitales para proteger la economía de la nación, su salud y su capacidad de recuperación.

Nota original escrita por David Horovitz, editor fundador de The Times of Israel.