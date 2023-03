Ex jefe del Mossad: »El Netanyahu de hoy no es el que yo conocí cuando me nombró»

Itongadol.- El Benjamín Netanyahu que el Estado de Israel conoce estos días es diferente al de hace unos años, afirmó el ex jefe del Mossad, Efraim Halevy.

Además, Halevi señaló que Netanyahu y sus colegas ocultaron deliberadamente a la opinión pública los detalles de la reforma judicial para ganar las elecciones.

«Nunca se mencionó la intención de realizar un cambio constitucional. Porque, si se hubiera mencionado, probablemente hubiesen perdido las elecciones. Decidieron no revelarlo a su propio electorado y no revelarlo al público en general, y soltarlo al público sólo después de haber sido elegidos sobre una premisa falsa», aseguró Halevy.

Halevy también describió los objetivos principales de la reforma judicial, diciendo que «el núcleo de la reforma judicial es que en el futuro no habrá ninguna revisión judicial de la legislación en el parlamento. En otras palabras, el parlamento será libre de legislar sin tener ninguna contrapartida en el sistema judicial».

La reforma «amenaza lo que normalmente se llama democracia. En democracia, existe un equilibrio de poder entre los diversos elementos que la componen. Tienes la parte legislativa, tienes los tribunales y tienes al público en general. Y si ya no tienes los tribunales entonces no hay protección, ni siquiera para los derechos de las minorías», agregó el ex jefe del Mossad.

Halevi también se refirió a los casos recientes de reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) -pilotos en particular- que se niegan abiertamente a prestar servicio en protesta por la reforma judicial.

«Se trata de personas que en muchos casos arriesgan su vida para mantener la seguridad del Estado de Israel. Si su proceso de toma de decisiones va a ser el de una dictadura, entonces el tipo de decisiones que tomará esta dictadura serán desagradables para estos pilotos [y otros]. Son la pieza central de la capacidad de defensa de Israel. No se puede mantener un equilibrio entre ellos y una dictadura», advirtió Halevy.

El ex jefe del Mossad manifestó que negarse a servir es, a sus ojos, un curso de acción razonable.

«Hay todos los motivos para negarse. Y el hecho es que [Netanyahu] ocultó este plan suyo antes de las elecciones, y sólo lo reveló después de las elecciones. Una persona que engaña a la opinión pública sobre una cuestión tan clave podría también engañar a las fuerzas que están arriesgando sus vidas al evaluar lo que [debe] hacerse en el ámbito de la seguridad», añadió Halevy a la periodista Christiane Amanpour, de la CNN, en una entrevista el miércoles.

Ampliando su evaluación de los recientes movimientos políticos del premier israelí, Halevy comenzó diciendo que no es ni psicólogo ni psiquiatra.

«Pero», dijo, «creo que el Benjamín Netanyahu de hoy no es el Benjamín Netanyahu que yo conocí cuando me nombró jefe del Mossad. No puedo aceptar que continúe y dirija el país. Y creo, por lo tanto, que si no se encuentra una solución para que este nuevo proyecto suyo se envuelva y no se desenvuelva nunca, entonces creo que entraremos en una situación de división no constitucional».

Por último, el ex jefe del Mossad abordó la cuestión de los recientes disturbios de colonos contra palestinos, así como la actual investigación sobre el posible papel del diputado Zvika Fogel en la incitación a la violencia de los colonos en la ciudad de Huwara.

«Estoy muy preocupado porque creo que lo ocurrido en Huwara es una desgracia y una vergüenza para Israel. Además, sólo demuestra cómo la enfermedad del sistema israelí se filtró también en las IDF. Tenemos a un general que hace poco tiempo estaba al mando de una fuerza importante en Cisjordania y que ahora es miembro del parlamento. Y dijo que creía que la solución para [Huwara sería] simplemente demoler todo el pueblo. Este es un claro ejemplo del daño causado por las políticas del nuevo gobierno actual», concluyó Halevi.

Foto principal:Efraim Halevy en la Conferencia Anual de JPost (Crédito de la foto: MARC ISRAEL SELLEM)