Estudio israelí: la vacuna previene en un 90% el contagio de la cepa Delta en adolescentes

Itongadol/AJN.- Una investigación realizada por el Instituto de Investigación de Clalit y la Universidad de Hardvard sobre un universo de estudio compuesto por 94 mil adolescentes reveló que la vacuna contra el coronavirus fabricada por Pfizer es efectiva en un 90% en la prevención de infección de la cepa Delta en jóvenes y en un 93% en evitar el desarrollo de síntomas.

En tanto, el estudio no brindó una estimación precisa sobre el efecto de la vacuna sobre la reducción de la morbilidad grave ya que es una rareza entre el universo de estudio que participó en la investigación. De la misma manera, en Israel prácticamente no se registraron fallecidos en las edades comprendidas desde 0 hasta 19 años de edad.

Los investigadores analizaron los datos de 94.354 adolescentes vacunados de entre 12 y 18 años, en contraposición con otro grupo de igual cantidad y comprendiendo mismas edades, etnias, estatus económico y ubicación geográfica, pero no inmunizados. Los resultados fueron publicados en el magazine médico The New England Journal of Medicine

El director de Innovación en Clalit y fundador del Instituto de Investigación Clalit, Ran Balicer, recordó que con el inicio de la cuarta ola de coronavirus a raíz de la cepa Delta, predominó la pregunta sobre si la vacuna utilizada en el país brindaba protección frente a la nueva variante. Según dijo, de manera unívoca que la fórmula Pfizer es más efectivo para reducir la infección de la Delta y en evitar la aparición de síntomas una semana después de recibida la segunda dosis.

Según Balicer , los resultados del estudio exhiben intensidad de la protección contra la Delta es similar a la vista en adultos jóvenes contra la variante Alfa, medio año atrás.

Añadió que las conclusiones ofrecen información importante y fundamentada para los padres que dudan sobre si vacunar a sus hijos adolescentes.

Coronavirus en Israel

El Ministerio de Salud de Israel informó este jueves que en el día de ayer se registraron 1.021 nuevos casos de coronavirus, sobre un total de 97.211 tests analizados, lo que arroja un 1.05% de tasa de positividad.

Más del 60% de los casos confirmados de ayer corresponden a personas no vacunadas y más del 55% son jóvenes menores de 18 años.

El ritmo reproductivo básico de la enfermedad es de 0.75, lo que señala que la pandemia está en retirada en estos momentos en el país.

En Israel hay 15,623 casos activos, de los cuales solo 454 requieren de internación hospitalaria. Hay 331 casos graves y solo 159 están conectados a respiradores artificiales.

Desde iniciada la pandemia se contagiaron 1,320,563 de personas, de las cuales solo 8,030 perdieron la vida. En Israel viven más de 9.3 millones de habitantes.

La campaña masiva de vacunación sigue su curso y 3,875,901 recibieron la tercera dosis, en tanto 6,212,587 la primera y 5,707,275 la segunda.