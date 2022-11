Elecciones en Israel: El ascenso de un partido árabe podría evitar que Netanyahu forme gobierno

Itongadol.- El ex primer ministro y líder de la oposición y el Likud, Benjamín Netanyahu, parecía estar en camino de convertirse en el próximo primer ministro de Israel, según las encuestas realizadas el martes por la noche. Sin embargo, en una actualización del boca de urna, The Jerusalem Post informó que el partido árabe Balad está cerca de cruzar el umbral. Si eso ocurre, el bloque de Netanyahu bajaría a 60 escaños, número que no le alcanzaría para formar gobierno.

El Likud envió una carta urgente al comisario de policía el martes por la noche exigiendo que se investiguen inmediatamente las acusaciones de fraude electoral en el sector árabe.

Para formar gobierno en Israel es necesario obtener, al menos, más de la mitad de las bancas, es decir, 61 escaños como mínimo. En el caso de que esto no ocurra, al partido que recibe la mayor cantidad de votos y por ende de bancas se le da prioridad para intentar formar gobierno.

Pero al no tener mayoría propia este partido debe negociar con otros bloques y formar una coalición con dos, tres o más fuerzas políticas, lo que hace difícil gobernar por el multipartidismo, la ideología antagonista entre las partes y los intereses, muchas veces, opuestos.

Si bien los resultados oficiales no se conocerán hasta los próximos días, el miércoles se debería saber con casi total certeza cuáles fueron los resultados.

La victoria devolvería a Netanyahu al poder tras haber sido primer ministro entre 1996-1999 y 2009-2021. Ya es el primer ministro más longevo de Israel.

Fuente: The Jerusalem Post.