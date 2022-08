El israelí Artem Dolgopyat ganó el oro en el Campeonato Europeo de Gimnasia Artística en Múnich

Itongadol/Agencia AJN.- El gimnasta israelí Artem Dolgopyat, quien ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, volvió a alcanzar el oro el domingo en el Campeonato Europeo de Gimnasia Artística en Múnich.

Dolgopyat fue el séptimo de los ocho finalistas del torneo. Su puntuación de 14.966 superó a la del húngaro Christopher Masaruch, que obtuvo 14.600. El octavo finalista, el británico Jake German, no logró superar a Dolgopyat con una puntuación de 14.433.

Dolgopyat ganó la medalla a pesar de tener un pie lesionado.

Esta fue la séptima medalla de Dolgopyat en ejercicios de suelo y su tercera medalla de oro. Ganó su último oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se pospusieron para 2021.

“Estoy muy muy cansado ahora pero feliz”, le dijo a un entrevistador cuando recibió su medalla. «Hice lo que pude. Tengo un problema con el pie.”

“Solo me preparé durante dos semanas, pero lo logré y estoy contento”.

Los políticos recurrieron a las redes sociales para felicitar a Dolgopyat, incluido el líder de la oposición Benjamín Netanyahu, quien escribió en Facebook: “Nos honró a todos”.

Dolgopyat, de 25 años, nació en Ucrania de padre judío y madre no judía y emigró hace 13 años. Su prominencia atlética ha generado dudas sobre su incapacidad legal para casarse con su prometida en Israel.

El ministro de Finanzas, Avigdor Liberman, que representa a muchos inmigrantes de la ex Unión Soviética, comentó sobre la publicación de Netanyahu para cuestionar su posición sobre el matrimonio civil, un tema que afecta particularmente a esta circunscripción electoral.

“Bibi, después de felicitar a Artem, estoy seguro de que promoverás una ley de matrimonio civil junto con la próxima Knesset (Parlamento) para que pueda casarse en Israel”.

Debido a que la madre de Dolgopyat no es judía, él no es judío según la ley judía, a pesar de que su padre sea judío. Como resultado, no puede casarse legalmente en Israel, como muchos otros inmigrantes de la antigua Unión Soviética. El matrimonio civil podría cambiar eso.