El gobierno de Netanyahu está listo para jurar el jueves, pero persisten algunos obstáculos

Likud leader MK Benjamin Netanyahu speaks at the funeral of Rabbi Haim Drukman on December 26, 2022 in Masu'ot Itzhak. Rabbi Drukman passed away last night at the age of 90. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption *** ???? ??????? ??????? ??? ???? ?????? 26.12.2022 ??????? ????. ?????? ?????? ??? ??????