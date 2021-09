Con nuevas normalidades el mundo judío se prepara para las altas fiestas-Rosh Hashaná

Itongadol; por Micah Halpern; The Jerusalem post.- Generación tras generación, año tras año, cada Pascua se hace una pregunta simple y luego se responde: ¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás noches? Este año, y durante los próximos años, se hará una versión ligeramente reformulada de esta pregunta en Rosh Hashaná, uno de los eventos más sagrados de nuestro calendario judío.

¿En qué se diferenciará la celebración de Rosh Hashaná de este año de la del año pasado? ¿Y en qué se diferenciará del Rosh Hashaná que conocimos y recordamos de años anteriores?

COVID ha cambiado el mundo, ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado la forma en que celebramos. Cambió nuestras prioridades. Hace dieciocho meses, pensamos, esperábamos y oramos que fuera un cambio único. Ahora sabemos que los cambios y la incertidumbre que el COVID trajo a nuestras vidas aún no se han ido y probablemente no se irán en los próximos años. Y esa parece ser la única certeza en la que podemos confiar.

Las semanas previas a Rosh Hashaná han sido tradicionalmente un tiempo para la introspección y la autocrítica, un ejercicio digno de superación personal. Este año, tanto para los líderes religiosos como para los líderes laicos y los feligreses, las semanas previas a Rosh Hashaná son un momento para la practicidad y para la toma de decisiones críticas. Al mirar hacia atrás ahora, nos damos cuenta de que las decisiones que tomamos sobre las celebraciones del Gran Día Santo del año pasado, por dolorosas que fueran, fueron decisiones simples. Las oraciones se acortaron y la formas de oración fue diferente. No hay grupos grandes, distanciamiento social, tapa bocas obligatorio, servicios de zoom, y servicios rápidos y truncados.

En Israel, las decisiones no se toman congregación por congregación. El gobierno actúa como un comité de coordinación central. En Estados Unidos, cada congregación debe lidiar con la toma de decisiones por su cuenta. Ciertamente, hay varios variantes: la cepa Delta, los que están vacunados, los que no están vacunados por motivos de salud, los que se niegan a vacunar, niños pequeños que ciertamente no están vacunados, sí máscaras, no máscaras, servicios interiores o servicios exteriores.

Las decisiones son abrumadoras. ¿Cuál es la mejor, la más responsable y la más sabia decisión para las congregaciones en los Días Santos, Rosh Hashaná 2021?

Tradicionalmente, en los Días Santos se ve el mayor número de personas en sinagogas, templos y servicios. Y este Rosh Hashana se esperaba poder volver a la normalidad.

Ninguna congregación quiere perder esa experiencia especial una vez al año, pero este año, tampoco, ninguna congregación quiere ser etiquetada como la que no cumple con las medidas.

Los consejos provienen de múltiples fuentes y a menudo, los consejos son contradictorios. No solo proviene del liderazgo nacional de las diversas ramas del judaísmo y los comités médicos de cada congregación, sino que también proviene de las oficinas de los gobernadores estatales y, en última instancia, podrían ser la última palabra sobre cómo las congregaciones celebrarán este Rosh Hashaná.

Las comunidades judías no ortodoxas tienen un desafío adicional: necesitan alejar a sus feligreses de la comodidad de sus servicios Zoom, donde puede relajarse en la comodidad de su hogar y cantar tan alto como deseen. Es necesario convencerlos de que es preferible la ceremonia presencia. ¿Será este año? Quizás se postergue hasta el próximo año.

Se acaba el tiempo. Deben tomarse decisiones. Congregación por congregación, estado por estado, ojalá sean las decisiones correctas. Este Rosh Hashaná no será el Rosh Hashaná que recordamos con tanto cariño de años pasados, pero tampoco será el Rosh Hashaná del año pasado. Vivimos en una era de nueva normalidad, COVID se ha encargado de eso.