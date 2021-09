DAIA/Elecciones. Avruj decidiría este fin de semana si se postula para presidente

Itongadol.- Fuentes vinculadas al ex director ejecutivo revelaron a Itongadol que si así fuera, lo haría con la intención de volver a jerarquizar a la institución que se ha debilitado enormemente y luce hoy irrelevante ante la sociedad y la comunidad.

El reloj sigue corriendo de cara a las elecciones en la DAIA, que se realizarán en noviembre, y se aproxima el vencimiento de los plazos para definir candidaturas.

En ese contexto, fuentes vinculadas con Claudio Avruj revelaron a Itongadol que el ex director ejecutivo de la entidad decidiría este fin de semana si finalmente se postula o no para presidente, con la proclamada intención de volver a jerarquizar a la institución que se ha debilitado enormemente y luce hoy irrelevante ante la sociedad y la comunidad, aseguraron desde su entorno.

Hasta el momento en actual presidente de la DAIA Jorge Knoblovits asoma como único candidato y obtendría cómodamente su reelección de no existir otro candidato

Aseguran que lo realmente importante de este equipo de hombres y mujeres es «el proyecto de trabajo». Por sobre los nombres es más relevante hablar de lo qué se pretende hacer. De modo que una vez que se reúnen las voluntades y estas se ponen a trabajar, recién allí debe anunciarse quiénes conformarán el «cuarteto», en referencia a las personas promovidas para vice 1°, secretario general y tesorero, que deben ser «los mejores hombres aportados por las instituciones.

Además, los allegados a Claudio Avruj reivindicaron la necesidad de que la conducción sea » verdaderamente plural y en eso trabajaremos. No es posible para nosotros una DAIA que en los cargos ejecutivos más relevantes no muestre una verdadera diversidad. La DAIA tiene como fortaleza ser de todos. Eso no sólo se declama se debe manifestar en hechos.

Semanas atrás hubo cimbronazos respecto de la querella contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y ex miembros y allegados a su gobierno por un presunto encubrimiento a los imputados iraníes por el atentado a la AMIA cuando Avruj sorprendió al anunciar que la retiraría en caso de ganar.