Jefe de la Guardia Revolucionaria iraní: “Estados Unidos es incapaz de afrontar una guerra contra Irán”

Itongadol/Agencia AJN.- El general de división Hossein Salami del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo el fin de semana que las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra Irán demuestran que carece de la experiencia necesaria para librar una guerra contra la República Islámica.

Hablando con el Canal 1 de Irán, el general iraní dijo que el armamento del ejército estadounidense es anticuado y que es incapaz de librar una guerra contra Irán, y que la economía estadounidense no puede soportar un conflicto prolongado. El gobierno estadounidense, dijo Salami, “no puede ni siquiera manejar una pandemia”.

Irán, insistió Salami, está preparado para luchar contra los Estados Unidos, es capaz de conquistar todas las bases estadounidenses en la región y ha estado perfeccionando sus “capacidades defensivas” desde el final de la guerra entre Irán e Irak.

El militar añadió que Teherán tiene “miles de regimientos sobre el terreno” en toda la región.

En referencia a la declaración de Trump de que si Irán intentara tomar represalias por el asesinato del Mayor General de la Fuerza Quds del IRGC, Qassem Soleimani, la respuesta de EE.UU. sería “1.000 veces mayor”, Salami dijo que esto era “impensable”. Añadió que si Trump hubiera sugerido que la respuesta sería dos o tres veces mayor, eso habría sido una exageración bastante plausible para el propósito de la guerra psicológica.

Qassem Soleimani fue asesinado por un ataque de drones estadounidenses en Irak el pasado 3 de enero. Con respecto a los informes de que Irán intentó tomar represalias asesinando al embajador de EE.UU. en Sudáfrica, Salami dijo que tal ataque sería “ridículo”.

Irán, dijo, es “una nación honorable y noble” y no mataría a alguien que no tuvo nada que ver con la muerte de Soleimani. Añadió que la mejor venganza sería derrotar “el orden hegemónico [de Occidente]”. “Derrotar a los Estados Unidos” sería la venganza más apropiada por la sangre de Soleimani, según Salami, no la matanza de “algunos soldados o un embajador en algún lugar”.