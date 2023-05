Irán: los autos de las mujeres pueden ser confiscados si son encontradas sin hiyab

Itongadol.- La República Islámica de Irán emitió una nueva orden a la policía para hacer cumplir el estricto control del país sobre las mujeres, según la cual si una mujer no lleva hiyab en un vehículo, las autoridades pueden incautar el coche tras una serie de advertencias.

El Middle East Media Research Institute (MEMRI) tradujo un vídeo del 17 de abril publicado por la agencia de noticias Fars, controlada por el régimen iraní. Según MEMRI, «la directiva fue enviada por el Ministerio del Interior y el Poder Judicial a la Policía de Seguridad Pública». Según el vídeo, si una mujer es sorprendida sin hiyab en un coche, la policía enviará al propietario del vehículo una advertencia en un mensaje de texto. Si la «infracción» se repite, el propietario se expone a que le confisquen el coche.

MEMRI escribió que el vídeo termina con la declaración: «Un ciudadano respetuoso con la ley: una sociedad segura y pacífica».

MEMRI publicó la transcripción y una serie de capturas de pantalla del programa de la Agencia de Noticias Fars en su página web Iran Studies Project.

El director de la organización estadounidense Alianza contra los Apologistas del Régimen Islámico de Irán (AAIRA), Lawdan Bazargan, declaró el jueves a The Jerusalem Post que «el régimen islámico de Irán es un régimen de apartheid de género que no respeta a las mujeres, la vida humana ni la dignidad humana. No sólo hemos estado luchando contra este régimen brutal y sus leyes draconianas sobre el hiyab durante los últimos 44 años, sino que también hemos tenido que luchar contra las Naciones Unidas, Estados Unidos y los gobiernos europeos deseosos de hacer negocios con este régimen brutal para obtener beneficios, que tratan de normalizar este régimen medieval y terrorista».

«Tras la muerte de Mahsa Amini en manos de la policía de la moralidad y las revueltas en Irán, pudimos hacer campaña y expulsar al IRI de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU».

Según informes, el régimen iraní torturó y asesinó a Amini a mediados de septiembre por no haberse cubierto el cabello adecuadamente con un hiyab en Teherán. El asesinato de Amini desencadenó protestas en todo el país.

La traducción de MEMRI del programa de Fars News informa de que un narrador dijo: «según una directiva enviada por el Ministerio del Interior y el Poder Judicial a la Policía de Seguridad Pública, y de acuerdo con la demanda pública y el artículo 638 del Código Penal Islámico, la policía tiene la obligación de actuar para controlar las normas sociales y mantener la seguridad y la tranquilidad de la sociedad.»

El narrador de Fars News continúa: «Según el nuevo plan, la primera vez que [una mujer sea sorprendida] quitándose el hiyab en un coche, se enviará un mensaje de texto de la policía al propietario del vehículo y se emitirá una advertencia con el fin de proteger las normas sociales. Si quieres impugnarlo, puedes hacer clic en el enlace adjunto y expresar tu objeción. La policía lo aceptará incondicionalmente en un primer momento».

Fars News está afiliada a la entidad terrorista designada por Estados Unidos, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

El programa de Fars News decía: «Cuando se quite el hiyab por segunda vez, se enviará otro mensaje de texto al propietario del coche, informándole de que el vehículo queda automáticamente incautado durante 15 días. Durante este periodo de tiempo, no se prestará ningún servicio administrativo al coche, y éste no podrá circular. Si durante esos 15 días no se comete ninguna infracción similar, el coche será liberado automáticamente del embargo».

Según las autoridades iraníes, si una mujer no lleva el hiyab «por tercera vez, se enviará un mensaje de texto al propietario, informándole de que el vehículo está incautado, y no debe conducirlo hasta nuevo aviso de la policía. A la primera oportunidad, la policía se pondrá en contacto con él, y discutirá con él si debe incautar el coche y sujetar su rueda en su propio garaje, o se le proporcionará el nombre de un aparcamiento, [donde podrá aparcar el coche] y entregar el recibo a la policía». Ni que decir tiene que al cabo de una semana, cuando se hayan completado todos los trámites legales, se liberará el vehículo».

Bazargan echó en cara a la ONU que haya integrado al régimen iraní. Dijo: «Ahora la ONU ha nombrado descaradamente a Irán presidente del Foro Social del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ha elegido a Irán miembro de la Comisión de Prevención del Delito de la ONU. Tras matar a niños en las calles, violar y cegar a manifestantes, detener a más de 20.000, ejecutar a decenas de personas y utilizar gas químico contra más de 350 escuelas infantiles, la ONU decide de repente recompensar a este régimen canalla».

Y añadió: «A pesar de que decenas de miles de personas exigieron que se designara a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista, la Unión Europea se negó a hacerlo y el gobierno de Biden pidió a Inglaterra que no lo hiciera. Nos preguntamos por qué los países democráticos ponen todos los huevos en la cesta de un régimen islámico brutal en lugar de ayudar al pueblo iraní. Los últimos 44 años de política de apaciguamiento son un fracaso y deben ser sustituidos por una campaña de máxima presión, que incluya la eliminación de los dirigentes de la IRGC mediante el uso de aviones no tripulados.»

Banafsheh Zand, periodista iraní-estadounidense, declaró al Post que Mahsa Amini es el caso más reciente del implacable ataque del régimen jomeinista contra las mujeres desde 1979, y que por mucho que hayan luchado las mujeres iraníes, el mundo occidental, que antes de la toma del poder por los jomeinistas en 1979 condenó al Sha por no ser suficientemente feminista, ha hecho oídos sordos voluntariamente, en aras de lucrativos negocios. Los liberales occidentales y las llamadas feministas, en concreto, han demostrado su hipocresía ideológica y su imperialismo cultural en lo que respecta a los derechos de la mujer en lugares como Irán.

Y añadió: «El régimen jomeinista se ve ahora desenmascarado por sus décadas de violencia y misoginia, y está haciendo todo lo posible por devastar más Irán. También está tratando de ver hasta dónde puede llevar la indignación internacional con el fin de hacer un punto. Este es el carácter exacto de la mafia chiíta, que todos los iraníes hemos visto desde hace más de 44 años. «