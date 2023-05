Libros rescatados de la Shoá en la Biblioteca de Hebraica

Las bibliotecas suelen ser lugares donde se conservan tesoros muchas veces no descubiertos. Solo cuando alguien va en busca de ese tesoro, se produce el hallazgo, el encuentro con lo inesperado que deja asombrado a quien lo encuentra.

La Mg. Tammy Kohn estuvo en Hebraica Pilar para hablar sobre esos tesoros que se encuentran en la Biblioteca de Hebraica. Se trata de una serie de libros religiosos rescatados de la Shoá por la Jewish Cultural Reconstruction, Inc. La JCR fue una organización establecida en 1947 para ocuparse de la recolección y redistribución de bienes culturales judíos sin herederos en la zona americana de Alemania, con sede en Offenbach y luego en Wiesbaden. Su dirección estaba compuesta por algunos de los intelectuales judíos más destacados de la época: Salo Baron era su director ejecutivo; Joshua Starr y más tarde Hannah Arendt se desempeñaron como secretarios ejecutivos. Gershom Scholem, Mordechai Narkiss, y E.G. Lowenthal estuvieron entre los que trabajaron en conjunto con JCR en Europa. La JCR funcionaba como fideicomisario de aquellos elementos culturales judíos cuyos propietarios o herederos no podían ser localizados. Al final de sus operaciones en 1951–52, la JCR había redistribuido cientos de miles de libros y miles de rollos de la Torá y otros objetos rituales a las principales bibliotecas y museos, así como a instituciones de educación superior. El 85% de los bienes culturales fueron enviados a Israel y los Estados Unidos, el 8% se asignó a países de Europa Occidental y el 7% restante se distribuyó a Sudáfrica, Argentina, Brasil, Australia, Canadá y Alemania Occidental. A su vez, en Argentina esos “libros que no logró consumir el fuego” fueron distribuidos por la DAIA en distintas instituciones, entre ellas, la Sociedad Hebraica. Se trata de ejemplares publicados en Europa a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Todos los libros rescatados están identificados con una etiqueta con el logo de la JCR.

Tammy Kohn es investigadora, consultora de museos y profesora de arte judío. Obtuvo una maestría en Arte Judío y Cultura Visual en la JTS, Nueva York. Fue co-curadora de la nueva exposición permanente del Museo Judío de Buenos Aires y participó como investigadora curatorial para la renovación del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Es profesora de Arte Judío en el Seminario Rabínico Latinoamericano y actualmente se encuentra investigando los objetos y libros que la JCR depositó en la Argentina.

La noble y notable tarea del JCR es una muestra de la resistencia cultural y espiritual que muchos llevaron adelante y la biblioteca de Hebraica posee un testimonio de ello.