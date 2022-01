Irán afirmó que Israel utiliza al Holocausto para justificar sus »crímenes»

Itongadol.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán expresó que ‘‘el falso régimen sionista ha intentado constantemente utilizar a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y a los judíos como justificación de sus acciones desvergonzadas y agresivas».

Irán acusó a Israel de utilizar la muerte de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial para justificar sus ‘‘crímenes contra el pueblo palestino’’ después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) aprobara una resolución para combatir la negación del Holocausto.

«El régimen y sus dirigentes han cometido todo tipo de crímenes, especialmente crímenes contra la humanidad, contra el pueblo palestino y los pueblos de la región, en violación del derecho internacional», declaró el funcionario iraní.

«El genocidio, el asesinato, la limpieza étnica, la destrucción de hogares y el asedio humano son algunos de los crímenes que el régimen sionista comete constantemente», dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

La resolución sobre la negación del Holocausto fue aprobada por consenso. Irán fue el único país que se manifestó en contra del texto, pero tiene poderes limitados para actuar en la AGNU debido a las sanciones que posee. Irán intentó argumentar que su oposición ha hecho que el texto no se aprobara por consenso, aunque la ONU haya hecho pública la aprobación de la resolución.

