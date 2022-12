El ex presidente iraní elogia las protestas en curso como un trabajo hacia «un futuro mejor»

Itongadol.- El ex presidente iraní Mohammad Jatamí expresa su apoyo al movimiento de protesta desencadenado por la muerte de Mahsa Amini y califica de «hermoso» su lema principal: «Mujer, vida, libertad».

Jatamí, un reformista que fue presidente de Irán de 1997 a 2005, pero que ha sido silenciado por el establishment durante años, sale en apoyo del movimiento.

A sus 79 años, describe el lema «Mujer, vida, libertad» -el cántico principal que se escucha en las protestas- como «un bello mensaje que muestra el movimiento hacia un futuro mejor».

«La libertad y la seguridad no deben contraponerse», afirma en una declaración citada por la agencia de noticias ISNA. «La libertad no debe pisotearse para mantener la seguridad» y «la seguridad no debe ignorarse en nombre de la libertad».