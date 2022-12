Irán: Estudiantes envenenados antes de protesta multitudinaria

AJN/Itongadol.- Estudiantes iraníes que planeaban organizar una protesta masiva fueron víctimas de una enfermedad estomacal que llamaron intoxicación alimentaria antes de una huelga nacional planificada de tres días por parte de los manifestantes, informó el sindicato de estudiantes de Irán en Telegram a fines de la semana pasada.

Las autoridades iraníes atribuyen el brote de intoxicación alimentaria, que ha afectado a estudiantes de cuatro importantes universidades iraníes, a bacterias transmitidas por el agua. El sindicato de estudiantes de Irán no acepta esa explicación.

“Nuestras experiencias pasadas de incidentes similares en la Universidad de Isfahan niegan la razón de las autoridades para esta intoxicación alimentaria masiva”, declaró el sindicato de estudiantes.

Iraníes se declararon en huelga en todo el país el lunes como parte de un movimiento de protesta de tres días que coincidió con el Día del Estudiante, una conmemoración del asesinato de tres estudiantes universitarios por parte de la policía del Sha el 7 de diciembre de 1953, después de que derrocara al primer ministro electo del país casi cuatro meses antes.

Videos de ciudades y pueblos de toda Irán muestran negocios cerrados, incluso en Teherán, Isfahan, Shiraz y otras ciudades iraníes prominentes.

Asimismo, una hermana del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha condenado la represión de las protestas en todo el país y ha pedido a la temida Guardia Revolucionaria que deponga las armas, según una carta publicada por su hijo residente en Francia.

Irán está sumido en disturbios desde la muerte de la joven kurda iraní Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial el 16 de septiembre, y se enfrenta a un movimiento de huelga general de tres días que comenzó el lunes.

Badri Hosseini Jamenei, que reside en Irán, criticó al estamento clerical desde la época del difunto fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini, hasta el gobierno de su hermano, según la carta, fechada en diciembre de 2022.

«Creo que ahora es apropiado declarar que me opongo a las acciones de mi hermano y expreso mi simpatía con todas las madres que lloran los crímenes de la República Islámica, desde la época de Jomeini hasta la era actual del califato despótico de Ali Jamenei», escribió en la carta que fue compartida el miércoles por la cuenta de Twitter de su hijo Mahmoud Moradkhani.

«La Guardia Revolucionaria y los mercenarios de Alí Jamenei deben deponer las armas cuanto antes y unirse al pueblo antes de que sea demasiado tarde», dice la carta.

Los Guardias Revolucionarios son la fuerza de élite de Irán, que ha ayudado al país a establecer sucursales en Oriente Medio y dirige un vasto imperio empresarial.

También el ex presidente iraní Mohammad Jatamí expresó su apoyo al movimiento de protesta desencadenado por la muerte de Mahsa Amini y calificó de «hermoso» su lema principal: «Mujer, vida, libertad».

Jatamí, un reformista que fue presidente de Irán de 1997 a 2005, pero que ha sido silenciado por el establishment durante años, salió en apoyo del movimiento.

A sus 79 años, describió el lema «Mujer, vida, libertad» -el cántico principal que se escucha en las protestas- como «un bello mensaje que muestra el movimiento hacia un futuro mejor».

«La libertad y la seguridad no deben contraponerse», afirmó en una declaración citada por la agencia de noticias ISNA. «La libertad no debe pisotearse para mantener la seguridad» y «la seguridad no debe ignorarse en nombre de la libertad».

En noviembre, Farideh Moradkhani, la sobrina del líder espiritual de Irán Alí Khamenei, llamó a los gobiernos de todos los países del mundo a cortar lazos con Teherán a raíz de la violenta represión contra las manifestaciones populares que tienen en vilo al país desde hace meses.

Las declaraciones se dieron a conocer en un video difundido a través de redes sociales. Además, comparó a su tío con los dictadores Hitler y Mussolini y expresó la esperanza de que «el pueblo iraní derroque al régimen islámico».

La agencia de noticias iraní HRANA, que se especializa en información sobre derechos humanos, informó que Moradkhani fue arrestada y encarcelada con una pena de 15 años.

La sobrina del líder espiritual, que es conocida por ser activista por los derechos humanos, es ingeniera y su padre fue esposo de la hermana de Khamenei.