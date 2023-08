Rusia afirma que Ucrania atacó un importante puerto comercial del Mar Negro con barcos no tripulados

Itongadol.- Rusia acusó a Ucrania a primera hora del viernes de atacar con drones marítimos su base naval del Mar Negro en el puerto de Novorossiysk.

El ataque a Novorossiysk es la primera vez que un puerto comercial ruso se convierte en objetivo en los 18 meses de guerra. La ciudad es uno de los principales puertos del Mar Negro y alberga una base naval, astilleros y una terminal petrolera. Es un puerto clave para las exportaciones rusas.

Novorossiysk está al otro lado del mar de Crimea, donde el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que frustró otro ataque de Ucrania durante la noche, derribando 13 aviones no tripulados.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que los buques rusos que patrullaban el perímetro de la base naval destruyeron dos drones marítimos ucranianos. El alcalde de Novorossiysk, Andrey Kravchenko, dijo que las tripulaciones de los buques Olenegorsky Gonyak y Suvorovets «reaccionaron inmediatamente al ataque y ayudaron a evitar consecuencias». Veniamin Kondratiev, gobernador de la región de Krasnodar, donde se encuentra la base, declaró que no hubo víctimas.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio, que opera una terminal petrolífera en el puerto, dijo que buques de la armada rusa repelieron un ataque de drones marinos y que el tráfico marítimo fue prohibido temporalmente. La empresa afirmó que sus instalaciones no sufrieron daños y que los petroleros cargados se trasladarán una vez levantada la prohibición.

Las imágenes publicadas en las redes sociales rusas parecían mostrar un barco disparando al mar y un objeto ardiendo que explota. Las agencias ucranianas difundieron imágenes de las redes sociales que, según ellas, mostraban un barco ruso escorado a un lado tras el ataque.

The Associated Press no pudo verificar los vídeos. Las autoridades ucranianas no han hecho comentarios sobre el ataque, en consonancia con la política de seguridad del país.

Minutos después de confirmar el ataque contra el puerto del Mar Negro, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que también había repelido otro ataque de Ucrania contra Crimea, anexionada por Moscú. El Ministerio de Defensa dijo que los sistemas de defensa antiaérea habían derribado 10 drones y habían bloqueado electrónicamente otros tres.

Videos compartidos en los canales de medios sociales rusos al parecer de alrededor de la ciudad de Feodosia en Crimea mostraron lo que parecía ser sistemas de defensa aérea de trabajo, así como fuertes explosiones.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso también publicó el viernes vídeos del ministro de Defensa, Sergei Shoigu, visitando un centro de mando en Ucrania. El Ministerio de Defensa no dijo exactamente dónde estaba Shoigu, pero dijo que escuchó un informe del comandante del grupo teniente general Andrei Mordvichev e inspeccionó un vehículo de combate de infantería sueco CV90 capturado.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que Shoigu agradeció al personal la realización de exitosas operaciones ofensivas en dirección a Lyman y la captura de posiciones más ventajosas.