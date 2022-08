Policía alemana abre investigación contra Abbas por declaraciones sobre el Holocausto

Itongadol.- La policía de Berlín abrió el viernes una investigación contra el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, según los medios de comunicación alemanes. Se le investiga por negación del Holocausto, un delito penal en Alemania.

El berlinés y descendiente de supervivientes del Holocausto, Mike Delberg, presentó el miércoles la denuncia oficial ante la policía de Berlín, después de que Abbas hiciera comentarios en los que comparaba el conflicto palestino-israelí con el Holocausto en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán Olaf Scholz.

Cuando se le preguntó a Abbas si iba a pedir disculpas por el atentado contra el equipo olímpico israelí perpetrado por el grupo terrorista palestino Septiembre Negro, respondió diciendo: «Si quiere repasar el pasado, adelante. Tengo 50 matanzas que Israel cometió… 50 masacres, 50 matanzas… 50 holocaustos».

El informe dice: «El 16 de agosto, Mahmoud Abbas minimizó públicamente el Holocausto con las siguientes palabras: ‘Israel ha cometido, desde 1947 hasta hoy, 50 masacres en 50 localidades palestinas’. Y añadió: ’50 masacres, 50 holocaustos’».

«Soy un judío alemán y nieto de supervivientes del Holocausto cuyo abuelo luchó en el frente contra la Wehrmacht», escribió Delberg. «Con sus declaraciones, Mahmoud Abbas restó importancia a la época más terrible de la historia de nuestro país y de la historia de mi familia y mi comunidad religiosa».

Delberg es un abierto defensor de Israel y recientemente estuvo en los Juegos Macabeos como responsable de relaciones públicas de la delegación alemana.

«Me gustaría conseguir nada más y nada menos con mi denuncia que el Sr. Abbas se responsabilice de sus declaraciones», dijo Delberg al Jerusalem Post el viernes. «El antisemitismo no puede seguir siendo tolerado en la política palestina, debe ser abordado abiertamente y oponerse decididamente, directamente y no después a través de Twitter».

El abogado penalista alemán Udo Vetter dijo al periódico alemán Bild que «la declaración simplemente no puede entenderse de otra manera que no sea minimizándola en el sentido de una audaz relativización. A menos que se permita al Sr. Abbas vivir en un mundo de fantasía. La sospecha inicial de restar importancia a la tiranía nazi no puede descartarse de plano».

︎El profesor de derecho penal de la Universidad de Augsburgo, Michael Kubiciel, también reconoció una base sólida para el proceso penal. «La comparación está completamente fuera de lugar y, por lo tanto, puede ser evaluada como una trivialización del Holocausto», dijo a Bild. «La perturbación de la paz pública es flagrante».

En la rueda de prensa, el canciller Scholz no reaccionó inmediatamente a los comentarios del presidente de la AP, pero las imágenes de vídeo de la rueda de prensa mostraron su visceral malestar.

Finalmente, Scholz acudió a Twitter el jueves para condenar las declaraciones de Abbas, escribiendo: «Estoy indignado por las escandalosas declaraciones del presidente palestino Mahmoud Abbas. Para nosotros, los alemanes en particular, cualquier relativización de la singularidad del Holocausto es intolerable e inaceptable. Condeno cualquier intento de negar los crímenes del Holocausto».

Su respuesta no fue lo suficientemente rápida para algunos, como Delberg, que tuiteó «POV: Usted es el Canciller de Alemania -el país en el que fueron asesinados 6 millones de judíos en el Holocausto- y simplemente no reacciona en absoluto cuando se relativiza el Holocausto en su casa porque: Desgraciadamente, la rueda de prensa ha terminado. Una vergüenza, señor Scholz».

Delberg declaró al Post en términos inequívocos que «el silencio del canciller Scholz fue devastador. ¿Cómo pueden los políticos exigir a los ciudadanos que se levanten e intervengan cuando ven antisemitismo, racismo o injusticia de cualquier tipo, mientras el Canciller guarda silencio en su propia casa sobre un tema así?»

La Cancillería también convocó el jueves al representante diplomático palestino en Berlín para recibir un escarmiento por las declaraciones de Abbas.