Kosovo establecerá relaciones diplomáticas formales con Israel el 1 de febrero

Itongadol/Agencia AJN.- La ministra de Asuntos Exteriores de Kosovo dijo el viernes que la próxima semana se celebrará una ceremonia formal para establecer lazos diplomáticos con Israel, un “momento histórico” en la historia del país balcánico. Meliza Haradinaj-Stublla anunció que ella y su homólogo israelí Gabi Ashkenazi celebrarán una ceremonia virtual el 1 de febrero.

“El reconocimiento por parte de Israel es uno de los mayores logros para Kosovo, que llega en un momento clave para nosotros, gracias a Estados Unidos de América, nuestro común y eterno aliado”, señaló.

La decisión sobre el reconocimiento mutuo entre Kosovo, de mayoría musulmana, e Israel se logró el pasado mes de septiembre en una cumbre de líderes kosovares-serbios en la Casa Blanca, en presencia del entonces presidente Donald Trump.

En la reunión, Belgrado también acordó trasladar su embajada en Israel a Jerusalem, algo que no ha hecho hasta el momento.

La administración Trump reconoció a Jerusalem como capital de Israel a finales de 2017 y trasladó allí la embajada estadounidense en mayo de 2018. Washington ha animado a otros países a hacer lo mismo, pero ha sido ampliamente criticado por los palestinos y muchos en Europa porque el conflicto palestino-israelí sigue sin resolverse.

El Parlamento de Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008, nueve años después de que la OTAN llevara a cabo una campaña de ataques aéreos de 78 días contra Serbia para detener una sangrienta represión contra los albaneses étnicos en Kosovo.

La mayoría de los países occidentales han reconocido la independencia de Kosovo, pero Serbia y sus aliados, Rusia y China, no. El bloqueo actual y la falta de voluntad de Serbia para reconocer a Kosovo han mantenido las tensiones a fuego lento y han impedido la plena estabilización de la región de los Balcanes tras las sangrientas guerras de la década de 1990.

Pristina no ha reconocido a Israel hasta ahora no porque su mayoría musulmana se oponga a ello, sino porque Israel tampoco ha reconocido aún a Kosovo. De hecho, irónicamente, Israel se negó a reconocer a Kosovo porque no quería apoyar una declaración unilateral de Estado, que Jerusalén temía que pudiera crear un peligroso precedente seguido por los palestinos.