Estados de la UE votan para continuar financiando la autoridad palestina pese a la incitación antisemita en los libros

Itongadol.- La UE no aprobó una propuesta para retener alrededor del 5% de su apoyo a la autoridad palestina a la luz de la incitación antisemita de sus libros de texto, tras 14 meses de congelación de la financiación.

En su lugar, la Comisión Europea -cuya presidenta, Ursula von der Leyen, se encontraba en Israel- decidió pagar a la autoridad palestina sin nuevas condiciones, a pesar de las conclusiones de un estudio encargado por la UE por el Instituto Georg-Eckert que confirmó en junio de 2021 que los libros de texto palestinos presentan antisemitismo, glorificación del terrorismo y borran a Israel.

La Comisión Europea aprobó el martes un paquete de ayuda de 224,8 millones de euros para los palestinos, que se suma a las contribuciones anteriores de 92 millones de euros a la UNRWA y 25 millones de euros específicamente para ayuda humanitaria. La UE proyectó una ayuda financiera de 1.152 millones de euros para los palestinos para los años 2021-2024.

El pasado mes de septiembre, el Prof. Dr. Eckhardt Fuchs, director del Instituto Georg-Eckert, declaró ante el Parlamento Europeo que, si bien algunos libros siguen las normas de la UNESCO, «en otras materias no lo hacen. Aquí se encuentra la incitación al odio, partes antisemitas, y esto lo hemos dicho muy claramente y diferenciado.»

Treinta y dos miembros del Parlamento Europeo de varios grupos parlamentarios pidieron a von der Leyen en una carta el pasado mes de marzo que estableciera condiciones para la financiación del sector educativo palestino.

«Años de negociaciones con la autoridad palestina y repetidas promesas de la Comisión de ‘tolerancia cero’ con el antisemitismo no han logrado, por desgracia, el cambio deseado», decía la carta. «Los niños palestinos siguen siendo maltratados mientras se les enseña a odiar. Pedir a la AP que revise estos libros no es una imposición, sino un deber evidente y no negociable.»

Cuando el Parlamento Europeo revisó el presupuesto de 2021 en abril, condenó la incitación en la educación palestina y exigió que «todos los libros de texto y materiales apoyados por los fondos de la Unión que se utilicen en las escuelas deben estar en línea con las normas de la UNESCO sobre paz, tolerancia, coexistencia y no violencia».

Sin embargo, el paquete de ayudas incluye 145,35 millones de euros para los salarios y pensiones de los funcionarios de la AP, incluidos los que escriben los libros de texto.

El paquete de ayuda también incluye 3 millones de euros para «promover políticas y leyes con perspectiva de género en el territorio palestino ocupado».

Los libros de texto palestinos glorifican a Dalal al-Mughrabi, un palestino responsable del asesinato de 38 israelíes, entre ellos 13 niños, en el contexto del empoderamiento femenino, según el informe, y añade que «no hay más retratos de figuras femeninas significativas en la historia palestina».

Poco después de la votación, un funcionario de la UE dijo que no «imponen reformas a nuestros socios», pero que la AP está trabajando en la reforma de su sector educativo.

«La UE no financia libros de texto, pero apoyamos el sector educativo palestino», dijo el funcionario. «La UE se ha comprometido a apoyar la educación de alta calidad en Palestina. Es una contribución vital para garantizar la coexistencia pacífica, la tolerancia y el entendimiento mutuo.» La UE pretende «trabajar mano a mano con la AP en este sentido, incluso sobre la base del estudio del Instituto Georg Eckert.»

«La UE no tolera la incitación al odio, la violencia como medio para alcanzar objetivos políticos y el antisemitismo en todas sus formas», añadió el funcionario. «Estos principios no son negociables para la Comisión. Cualquier material que vaya en contra de ellos… no tiene cabida en los libros de texto ni en las aulas».