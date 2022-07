Entrevista al periodista Ronen Bergman tras su informe del Mossad en NY times

Itongadol.- Por Daniel Berliner*

Luego de la importante repercusión que tuvo la nota publicada por el New York Times (NYT) sobre el informe del Mossad que detalla lo sucedido en los atentados en Argentina en la década de 1990, su autor, Ronen Bergman, accedió a dialogar con la Agencia AJN a fin de poder conocer los detalles de dicha publicación. Ronen es un prestigioso periodista, un profesional muy informado en temas de terrorismo e inteligencia militar y el informe del Mossad, citado por el NYT, es el resultado de muchos años de investigaciones realizadas por esta agencia de inteligencia israelí.

Itongadol: Como ya sabrá, su artículo generó mucho revuelo en Argentina y alguna mala interpretación, ¿Qué opina al respecto?

Ronen Bergman: No me corresponde hablar de otras publicaciones. Estoy encantado de conversar con ustedes, pero solo sobre la nota publicada en el NYT.

IG: ¿Podría decirnos al menos lo que su nota quería transmitir esencialmente?

RB. El Mossad cree que Irán aprobó y financió los atentados y suministró el entrenamiento y el equipo. La operación en sí, sobre el terreno, fue ejecutada por una unidad secreta de Hezbollah llamada 910. Además, y muy importante, el Mossad considera que los perpetradores no contaron con la complicidad de ningún ciudadano o funcionario argentino.

IG: Para dejarlo en claro, los autores materiales de los atentados en Buenos Aires eran miembros de Hezbollah.

RB. Así es, los autores que llegaron a Buenos Aires a realizar los atentados eran agentes de Hezbollah y lo que se hizo ahora, a raíz de la información recibida en los últimos años, es entender qué es lo que realmente pasó.

IG: ¿Podría detallar quiénes participaron?

RB. En el informe del Mossad figuran nombres de muchas personas. Personas que hoy están vivas, encontraron refugio en Beirut e incluso ascendieron de grado dentro de la estructura de Hezbollah. Contra algunos de ellos, la Interpol emitió una alerta roja, contra otros no, y estuvieron involucrados en el propio atentado, en Buenos Aires. El Mossad también citó la información proveniente del trabajo del fiscal Alberto Nisman referida al proceso de la toma de decisiones entre Irán y Hezbollah.

IG: En Argentina sorprendió que el informe habla sobre la no participación de una conexión local.

RB. Así es, cuando el Mossad dice que no hubo conexión local se refiere a la participación directa de funcionarios del gobierno o de ciudadanos argentinos en los dos atentados. El Mossad no investigó todo lo que ocurrió después del atentado, incluyendo las acusaciones contra funcionarios del gobierno local por ayudar a encubrir la investigación, y vuelvo a aclarar que si hubo algún ciudadano argentino que alquiló un vehículo o tuvo una interacción con los libaneses, según el Mossad, no tenía conocimiento de que estaba ayudando a Hezbollah para un futuro ataque. Por lo tanto, según la investigación del Mossad, quien vendió los autos utilizados para los atentados a Hezbollah no sabía lo que iba a pasar y no se encontró ninguna evidencia de que nacionalistas extremistas del gobierno local ayudaran al atentado.

Permítanme señalar que el atentado contra la AMIA fue uno de los ataques antisemitas más mortíferos en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

IG: ¿Cómo definiría a Hezbollah?

RB. Es una organización que fue creada en 1982 por el régimen iraní, a través de la Guardia Revolucionaria y desde que se fundó recibe la influencia de Irán, que financia la actividad política, militar y social. Hezbollah es una organización que funciona como un Estado dentro de otro en el Líbano, la actividad de Hezbollah requiere de mucho dinero y recursos. Durante mucho tiempo, si bien Irán habló sobre su apoyo a Hezbollah, no reconocía que ayudara en cuestiones militares, pero en los últimos años comenzó a hacerlo y hoy lo expresa de manera clara.

IG: ¿Hezbollah e Irán son dos caras de una misma moneda?

RB. El apoyo de Irán a Hezbollah, a diferencia de otras organizaciones que apoya Teherán, como los movimientos palestinos Hamás o la Yihad Islámica, es muy diferente. La existencia de Hezbollah como principal fuerza política, social y militar en el Líbano depende de Irán. Irán y Hezbolá son chiítas y por eso no solo hay cercanía de intereses, sino una cuestión mucho más profunda, yo diría que se ven como aliados muy cercanos y de confianza. Los líderes de Hezbollah recibieron educación religiosa en los mismos institutos religiosos que los de Irán y la organización libanesa comparte la misma ideología política que Irán.

*Director de Itongadol.

Colaboración de Fernando Olschansky y Martin Solzi para traducción de inglés y hebreo.