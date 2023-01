EE.UU.: Acuerdo nuclear no está en agenda «porque Irán le dio la espalda»

AJN/Itongadol.- El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo el lunes que el regreso al cumplimiento del acuerdo nuclear JCPOA “no está en agenda”, al tiempo que aseguró que Estados Unidos e Israel están en “consenso absoluto” sobre la necesidad de evitar que Irán adquiera armas nucleares.

“No está en la agenda principalmente por una razón: ella es porque los iraníes le dieron la espalda, los iraníes incumplieron los compromisos que habían hecho”, dijo en una rueda de prensa en el Departamento de Estado.

“Los iraníes mataron la posibilidad de un rápido retorno al cumplimiento del JCPOA”, dijo cuando se le preguntó sobre el reciente video del presidente Biden en el que dijo que el acuerdo está “muerto”.

“Incluso si los iraníes regresaran mañana, tenemos un historial aquí, desafortunadamente, que nos sugiere que la palabra iraní es… no vale la pena, elijan su metáfora”, les dijo a los periodistas. “Por supuesto, hemos recorrido este camino con ellos”, agregó. “Por supuesto, queremos que esto se resuelva pacíficamente, queremos ver esto resuelto diplomáticamente. Pero en ausencia de cualquier interés real en la diplomacia por parte de los iraníes, vamos a seguir manteniendo nuestro enfoque en apoyar al pueblo iraní, mantener nuestro enfoque en contrarrestar la asistencia de seguridad de Irán a Rusia”.

Hablando sobre la coordinación entre Estados Unidos e Israel en el tema iraní, Price dijo que “a nivel estratégico, existe un consenso absoluto” entre los países. “Hay absoluta unanimidad con nuestros socios israelíes. Ambos estamos totalmente comprometidos con el hecho que Irán nunca debe poder adquirir un arma nuclear”, dijo. “Ese es el compromiso que tiene el presidente Biden. Ese es el mismo compromiso que hemos escuchado del primer ministro Netanyahu. Estamos en sintonía cuando se trata de ese objetivo estratégico”.

Continuó diciendo que “no hay ningún secreto cuando se trata de cómo hacemos eso, puede haber algunas diferencias tácticas. No hemos hecho ningún secreto al respecto. Tenemos una relación con Israel que es lo suficientemente cercana como para permitirnos tener conversaciones sinceras, y cuando no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo”.

“Les decimos lo que pensamos, ciertamente no se avergüenzan de decirnos lo que piensan. Creemos que la diplomacia presenta los medios más viables, duraderos y sostenibles para evitar de forma permanente y verificable que Irán obtenga un arma nuclear”, continuó Price. “Ese siempre ha sido nuestro enfoque”.

Aclaró que “no siempre ha sido el foco de atención de los iraníes y, de hecho, han dado repetidamente la espalda a un acuerdo diplomático en la forma que estaba sobre la mesa: un retorno mutuo al cumplimiento del JCPOA“.

“Seguimos creyendo que la diplomacia presenta la opción más atractiva, pero también estamos de acuerdo con nuestros socios israelíes en que no debemos quitar nada de la mesa”, dijo Price. “No hemos quitado nada de la mesa. Y cuando nos reunimos con nuestros socios israelíes, uno de los muchos temas más importantes que discutimos son los diversos medios por los cuales podemos asegurarnos de que Irán nunca adquiera un arma nuclear”.

La semana pasada, Netanyahu se comprometió a emprender una campaña abierta y muy pública contra cualquier intento de revivir el acuerdo nuclear iraní de 2015.

“Actuaremos enérgica y abiertamente en el frente internacional contra la reactivación del acuerdo nuclear» iraní, dijo Netanyahu el martes durante sus comentarios de apertura de la reunión semanal del gabinete.

Josep Borrell, de la Unión Europea, se reunió el mes pasado en las costas jordanas del mar Muerto con el canciller iraní, Hossein Amirabdollahian, sobre la posibilidad de reanudar las conversaciones indirectas para restablecer el acuerdo, en virtud del cual se levantaron las sanciones internacionales contra Irán a cambio del acuerdo de Teherán para frenar su programa nuclear.

“Desafortunadamente, contrariamente a la opinión popular de que este peligroso acuerdo nuclear ha sido descartado, a pesar de los recientes eventos en Irán creo que esta posibilidad aún no ha sido eliminada definitivamente de la agenda» global, dijo Netanyahu.

“Por lo tanto, haremos todo lo posible para evitar la reactivación de este mal acuerdo, que conducirá a un Irán nuclear con patrocinio internacional”, dijo Netanyahu.

El impulso para la reactivación del acuerdo ha continuado, dijo, a pesar de «la opinión pública mundial, que ahora está consciente del verdadero rostro de Irán: el régimen iraní que mata a ciudadanos inocentes en Irán y el extranjero».

Israel, bajo su liderazgo, dijo Netanyahu, “trabajará más duro para evitar el establecimiento militar iraní en Siria y otros lugares”.