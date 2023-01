Presidente de Israel hace un llamamiento a la moderación a políticos y público

AJN/Itongadol.- El presidente Herzog hizo un llamado a los políticos y ciudadanos para calmar el discurso público en el país, en un comunicado que publicó en Twitter el martes.

La declaración del presidente Herzog dice: «Los valores de la Declaración de Independencia son la brújula de nuestro país: no permitiré que nadie los dañe. Este es un momento sensible y explosivo para el público israelí. Estoy al tanto de las voces de ambos lados, de todo el dolor, preocupaciones y ansiedades, no lo ignoro y está en mi mente constantemente».

“Durante los últimos días he estado actuando y discutiendo con muchas partes y estoy haciendo todo lo posible para crear un diálogo respetable y respetuoso, con la esperanza de llegar a un amplio entendimiento. Hago un llamamiento a ustedes, funcionarios electos y ciudadanos de Israel de todo el espectro público y político, a mostrar moderación y responsabilidad. Hay que calmar los ánimos y bajar las llamas».

«No tenemos otro país», concluyó el presidente Herzog.

«Vi las imágenes difíciles en la manifestación de izquierda que comparó al ministro de Justicia con los líderes de los nazis», señaló el primer ministro, Benjamin Netanyahu, luego de que miles de personas acudieran el sábado por la noche a protestar en Tel Aviv contra el nuevo gobierno, después de que Yariv Levin develara sus planes para revisar el sistema judicial. Los ciudadanos también se opusieron a los planes de Netanyahu de ampliar las poblaciones en la Margen Occidental.

«Es una incitación salvaje, que no fue condenada por la oposición, ni por los principales medios de comunicación. Exijo que todos detengan esto de inmediato», agregó.

Según los organizadores, más de 10.000 manifestantes se reunieron en la plaza Habima de la ciudad costera. La protesta estuvo encabezada por diputados de izquierda -árabes y judíos- de la Knesset, el Parlamento israelí.

Algunos manifestantes, afiliados al grupo Standing Together y otras organizaciones, marcharon hacia el Museo de Arte y celebraron una concentración. Otros organizaron una marcha de antorchas por las calles de la ciudad.

Las afirmaciones de que las reformas judiciales del ministro de Justicia son el «fin de la democracia» son «infundadas» y la reforma se llevará a cabo de forma «responsable» y sensata, expresó el primer ministro al comienzo de la reunión semanal de su gobierno, el domingo por la mañana.

Además, Netanyahu citó al ex primer ministro y líder de la oposición, Yair Lapid, diciendo que en 2014 hubo una «toma hostil» por la «escuela de activistas judiciales» sobre el «discurso político y el ámbito de toma de decisiones de Israel», así como comentarios del ex ministro de Justicia, Gideon Sa’ar, del mismo año, quien dijo que «la última palabra debe ser de la Knesset (Parlamento) ya que representa al pueblo».

Según Netanyahu, «lo cierto es que el equilibrio entre los poderes de Israel se violó en las dos últimas décadas, especialmente en los últimos años. Se trata de un fenómeno insólito que no se da en ningún otro lugar del mundo: ni en Estados Unidos, ni en Europa Occidental, ni en los primeros 50 años de existencia de Israel.»

El primer ministro agregó que «el intento de devolver el equilibrio correcto entre los poderes del Estado no es la destrucción, sino el fortalecimiento de la democracia. Por lo tanto, no hay duda de que hay que hacerlo con responsabilidad y sensatez, y eso es lo que haremos».

«La reforma que presentó el ministro de Justicia será debatida en profundidad y de forma seria en el Comité de Constitución de la Knesset, en el que se escucharán todas las opiniones, sin excepciones. Ese es el foro apropiado, natural y legal para este debate en profundidad», concluyó Netanyahu.