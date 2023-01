Avishay Perez, el dueño de los atardeceres en Tel Aviv

Itongadol.- Avishay Perez es un reconocido DJ israelí que desde hace casi cinco años ofrece shows durante las puestas del sol en el Paseo Marítimo de Tel Aviv, conocido como Tayelet, en hebreo. En diálogo con la Itongadol, en relación a lo que ocurrió con sus espectáculos durante la pandemia, Perez expresó: »La respuesta del público fue increíble, apreciaban el hecho de que yo apareciera y les ofreciera un show en un momento en el que todo el mundo estaba encerrado».

»Eso los alegró, iban a bailar y a relajarse. En ese momento sentí que le estaba dando energía a la gente y una experiencia especial», añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Avishay Perez (@avishay_perez)

¿Cómo y cuándo surgió su iniciativa?

Todo comenzó cuando me mudé a Tel Aviv hace cuatro años y medio. Lo hice a una edad relativamente tardía, porque ya tenía 30 años. Quería que la gente me conociera y ofrecer una experiencia real. Cuando vi el impresionante Paseo Marítimo junto con la puesta del sol se me ocurrió la idea de hacer espectáculos al atardecer. Ahí empecé a pasar música.

¿Cómo fueron los comienzos?

Al principio fue un poco extraño porque nunca había actuado en la calle. Pero esa sensación se me pasó muy rápido porque me encantaban las reacciones del público: la gente se ponía delante de mí, bailaba y apreciaba el arte. Soy DJ profesional desde hace casi 22 años, me gusta lo que hago y estoy en escenarios todo el tiempo, por eso me acostumbré.

¿A qué atribuye su éxito?

Cuando llegó a Israel el coronavirus yo llevaba seis meses actuando en la Tayelet. En ese momento se suspendieron todos mis conciertos y fiestas porque era imposible reunirse en lugares cerrados. Por suerte le hice caso a mi intuición y seguí apareciendo en el Paseo Marítimo entre tres y cuatro veces por semana. Como no había nada para hacer toda la gente estaba en la zona del paseo, al aire libre.

La respuesta del público fue increíble, apreciaban el hecho de que yo apareciera y les ofreciera un show en un momento en el que todo el mundo estaba encerrado. Eso los alegró, iban a bailar y a relajarse. En ese momento sentí que le estaba dando energía a la gente y una experiencia especial. En la vida todo se trata de energías y una actuación al atardecer con la música es emocionante.

¿Su público habitual está en Tel Aviv? ¿Hay turismo?

Llevo casi cuatro años actuando en el Paseo Marítimo y puedo decir que hay una comunidad de gente que me sigue. Pero también es cierto que pasan muchos turistas por la zona y mi público va cambiando, siempre hay gente nueva que me conoce al pasar. El turismo cambió desde la pandemia y es divertido ofrecer una experiencia a gente nueva.

¿Cuál es su relación en la vida con las puestas de sol y la música?

La puesta del sol es muy emocionante y la música que elijo para los espectáculos es exactamente la adecuada para la ocasión. Con el tiempo las actuaciones crecieron y colaboré con lugares especiales como el Café Magdalor y la terraza del Hotel Selina, para dar una mejor experiencia en mis actuaciones. Las reacciones son locas y la gente espera los espectáculos.

¿De dónde es usted? Si no nació en Israel, ¿cómo y cuándo llegó allí?

Soy israelí, nací en Beer Sheva, una ciudad importante del sur. Me mudé a Tel Aviv con mi hija y mi pareja, con la que pronto voy a cumplir cinco años. Gracias a ella redescubrí mi profesión, así que se lo agradezco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Avishay Perez (@avishay_perez)

Para los que no conocen su arte, ¿cómo lo definiría?

Diría que se trata de un espectáculo al atardecer, que es un momento emocionante. Es la combinación de una excitante música en directo con vistas a la puesta de sol. Para mí es la combinación perfecta.

Por último, ¿cree que su show forma parte de las visitas obligadas en Tel Aviv?

No hay dudas que sí. Están todos invitados la próxima primavera (20 de marzo – 21 de junio) a las actuaciones al atardecer. Actualizo las fechas en mi Instagram.