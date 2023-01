Opinión: ¿Por qué es tan difícil emigrar a Israel?

Por Ariela Cohen (Jerusalem Post)

Itongadol.- Está el Israel que conoces de tus viajes, tus vacaciones y tus fantasías; y luego está el Israel al que te vas a mudar. Mi nombre Ariela Tova Cohen (sí, mis padres planearon mi inmigración a Israel desde que nací) y a los 17 años terminé el instituto, hice las valijas y me mudé a Israel.

Vine sin amigos, sin familia, sin idioma y a través de ningún programa.

Si tuviéramos que resumir los últimos ocho años, en conjunto, mi Aliá(emigrar a Israel) fue un éxito. Llegué a hablar hebreo con fluidez en siete meses, me reclutaron en el ejército como instructora de tanques y soldada solitaria, serví más tiempo como suboficial, estudié en la TAU (Universidad de Tel Aviv) en hebreo y trabajé por mi cuenta desde que me liberaron del ejército.

Suena bastante bien, ¿verdad? Y lo es. Pero fue duro, muy duro.

Recuerdo estar sentada en el borde de la bañadera en una fiesta sintiéndome la persona más estúpida del mundo porque no entendía a nadie ni nada y pensaba que nunca lo entendería. Recuerdo viajar tres horas para sacarme el carnet de conducir en el DMV israelí (Departamento de Vehículos de Motor), sólo para que me dijeran que primero tenía que sellarlo en una sucursal cercana a mi casa. Luego volví y esperé en línea durante una hora, sólo para que me dijeran que el servicio que necesitaba sólo estaba disponible los martes.

Recuerdo que cuando estaba en el ejército me sentía como en la película Idiocracia, ¿y quizá era yo? ¿Quizás la lógica ya no tenía cabida en mi vida?

Permítanme por un momento dejar a un lado la corrección política. Israel no se parece a ningún otro país del mundo. Es un país al que le gusta vestirse con el traje de su padre y fingir que es el cuarto país perdido del continente norteamericano. Sin embargo, bajo la corbata, sigue estando en Medio Oriente, y eso se nota.

Todo es arbitrario, discutible y, en su mayor parte, carente de razón. El cartero puede o no entregarte el correo, los servicios cuestan precios muy diferentes según a quién llames (y en qué idioma lo hagas) y, al final del día, lo más probable es que acabes sintiéndote como un tonto.

Es un país de hundirse o nadar. Hay que aprender rápidamente que todo es discutible, que el «no» es sólo una táctica inicial y que el primer precio que te propongan es sólo el comienzo de las negociaciones.

Lo más probable es que te digan: «¿Qué? ¿Eres de Estados Unidos? ¿Por qué vienes aquí?» más veces de las que pueda contar.

Tendrás que acostumbrarte a la honestidad brutal de este país. Si le preguntas a una amiga o a un amigo israelí si te ves gorda con esa remera, si lo estás, te dirá que sí.

Y permíteme que te diga algo que nadie más te dirá. Los israelíes ven a los occidentales, y en concreto a los estadounidenses, como privilegiados y mimados, como tontos por haberse mudado aquí, y listos para que se aprovechen de ellos. Piensan que son demasiado estúpidos para darse cuenta o demasiado ricos para que les importe.

Es una realidad muy dura, pero por desgracia, es la realidad. A los israelíes les gustan los estadounidenses (y los canadienses), pero piensan que son, en su mayoría, ruidosos e ingenuos; soportan a los rusos, pero piensan que son graciosos; son terriblemente racistas con los etíopes, pero piensan que saben cantar; y, en general, todo el mundo odia a los franceses (incluidos los franceses). Es un país que parece una cafetería de colegio.

Pero, quieren saber ¿por qué merece la pena?

Porque en mi vuelo aquí, todo el mundo se peleaba por darme sus números de teléfono para asegurarse de que sabía que tenía casa(s) si alguna vez la necesitaba.

Porque el número de veces que desconocidos al azar me invitaron a cenar en Shabat cuando se enteraron de que era una soldada solitaria son incontables.

Porque todo el país sigue cenando los viernes por la noche, y nadie sale de fiesta hasta después de haber comido en casa de sus padres.

Porque hoy una mujer me frenó bajo la lluvia y me pidió que le llevara una bolsa de comida a una mujer necesitada porque no encontraba lugar para estacionar, y llevaba niños en el auto. Y no era nada fuera de lo normal que ella me lo pidiera, ni que yo accediera.

Porque este sigue siendo un país judío, seguimos siendo sionistas y, al fin y al cabo, es una vida más dura, pero mejor.

Entonces, ¿cómo tener éxito? Hay que tomarse las organizaciones no gubernamentales con humor. La mayoría tienen buenas intenciones, pero no podrán ayudarte con todo lo que necesites (que será con todo y con nada, todo el día, todos los días, al menos durante los primeros años).

Ten paciencia y comprende que las cosas no van a suceder de la noche a la mañana (a menos que tengas contactos o pagues para que así sea). Si las cosas te parecen ilógicas, probablemente tengas razón, e intenta aceptarlo.

Sonríe y sé amable. Los israelíes respetan la firmeza, e incluso la esperan.

No esperes en la cola sin un número. No habrá ningún sitio en el que no haya números para la cola y si no tenés uno nunca te verán.

Artículo publicado por Ariela Cohen en The Jerusalem Post, fundadora de Soft Landing, una empresa dedicada a redefinir lo que significa trasladarse a Israel.