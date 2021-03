Efemérides. Hoy en la historia judía / Nace el actor Jerry Lewis

Itongadol.- El actor y director de cine nació el 16 de marzo de 1926, en el seno de una familia judía de Newark (Nueva Jersey). Su padre, Daniel Levitch, fue un cantante de cabaret que utilizó el nombre profesional Danny Lewis. Su madre, Raquel Brodsky, fue pianista de variedades.

A los cinco años cantaba en el coro «Castkills», a los diez organiza un espectáculo teatral con sus compañeros de escuela. A los quince años fue expulsado del colegio.

A partir de 1941 sus dones de cómico comenzaron a manifestarse. Usó el nombre profesional Joey Lewis, pero pronto cambió a Jerry Lewis para evitar la confusión con el comediante Joe E. Lewis y campeón mundial de boxeo Joe Louis. Posteriormente apareció en las atracciones de los cines de la cadena Paramount. Durante la Segunda Guerra Mundial fue rechazado para el servicio militar a causa de un soplo en el corazón. En 1946, cuando trabaja en el Club 500 de Atlantic City, otro debutante de cabaret, Dean Martin, apareció como cantante de melodías sentimentales. Un error hizo que ambos actores se encontraran juntos en el escenario: el tándem Lewis-Martin nació.

En 1949 debutaron en la pantalla junto a la actriz Marie Wilson en My Friend Irma (G. Marshall, 1949). En su tercera película At War With the Army (Hal Walker, 1951), aparecieron como protagonistas. Norman Taurog concedió a Lewis el papel de artista de variedades en Jumping Jacks (1952) y el de un falso niño travieso refugiado en un colegio de jovencitas en Un fresco en apuros (You\’re Never Too Young, 1955). Después del éxito obtenido, Lewis comenzó a barajar la posibilidad de actuar en solitario. Ya en Artists and Models (Tashlin, 1955) eclipsó a Martin. Su última aparición juntos fue en Loco por Anita (id., 1956). En julio de 1956, se separaron definitivamente.

Lewis, después de trabajar en la radio, la televisión, el music-hall y el cine, decidió estrenarse en la canción y el disco. Pronto comenzó a trabajar como productor y guionista de muchas de sus películas, antes de ser su propio director. En su primer papel en solitario, en Delicado delincuente (The Delicate Delinquent, Don Mcguire, 1957), procuró interpretar el fenómeno de la delincuencia sin que la risa disimulara del todo la emoción subyacente. Su trabajo de creador fue descubierto especialmente en Francia donde fue elevado al rango de autor. Antes de realizar su primera película, rodó Yo soy el padre y la madre (1958), Cinderfella (1960). En 1960 se llevó a cabo su primera realización oficial con El botones, en la que encarnaba un botones torpe y mudo, que solía crear un gran número de catástrofes. Su segunda realización, El terror de las chicas (1961), es una de sus mejores obras. Ese mismo año apareció también Un espía en Hollywood. En El profesor chiflado (1963), hace una parodia de la novela de Stevenson «El doctor Jeckill y Mr. Hyde». De nuevo trabajó como actor en Lío en los grandes almacenes (Tashlin, 1963). Con Jerry calamidad (1964) apareció en una obra basada en efectos cómicos fallidos. Tras esta película Tashlin le dirigió de nuevo en Caso clínico en la clínica. En Las joyas de la familia (1965), consiguió encarnar a siete personajes diferentes en secuencias independientes: ayudada por un chófer de gran corazón, torpe y complejo, una niña millonaria debe elegir un tutor entre seis hombres muy extraños. Tras esta película abandonó oficialmente la Paramount por la Columbia.

Tres en un sofá (1966) pretendió acabar con ese personaje habitual pero se inspiró en las más banales comedias de teatro ligero que se basaban en el sistema del equívoco. Después dirigió La otra cara del gangster (1967), rodada en exteriores. En 1970 Lewis realizó en Gran Bretaña One More Time. Su salud empeoró por lo que se vio obligado a abandonar la pantalla. En 1979, hizo ¡Dale fuerte!, con la que Lewis recobró su talento pero no fue hasta 1983 donde Lewis volvió a ser el mismo de los años sesenta. Simple actor en El rey de la comedia (M. Scorsese, 1982), siguió con Slapstick (Steven Paul, 1983) en la que aparecía bajo un maquillaje sorprendente.

Finalmente, además de las películas ya comentadas y sus emisiones de televisión en las que participó, apareció asimismo como actor en otras veinte.

Se casó con la excantante Patti Palmer el 3 de octubre 1944, con la que con la que tuvo cinco hijos, además de uno adoptado, y se divorciaron en 1980, después de 38 años de matrimonio. Contrajo matrimonio con la bailarina de Las Vegas, SanDee Pitnick, el 13 de febrero de 1983 y adoptó a otra hija.