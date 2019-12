Gal Gadot fue nombrada como una de las cinco estrellas más destacadas de la década

Itongadol/AJN.- The Hollywood Reporter nombró a Gal Gadot como una de las cinco estrellas más destacadas de la década de 2010-2020.

La actriz israelí de Wonder Woman comparte el honor con tres actores muy aclamados y un director: Elisabeth Moss, la estrella de la serie de televisión Mad Men y The Handmaid’s Tale; Timothée Chalamet, de Little Women y nominada al Oscar por Call Me By Your Name; Phoebe Waller-Bridge, la creadora de la excéntrica serie de televisión ganadora del Emmy, Fleabag; y Jordan Peele, director de las películas innovadoras que mezclan horror y comentarios sociales, Get Out and Us.

Al respecto, Gadot escribió en una publicación de Instagram: “¡Guau! Gracias @hollywoodreporter por el honor de ser nombrada una de los 5 de 2010. Y en tan buena compañía. ¡Descubrirlo en la publicación oficial de @elisabethmoss fue alucinante, abrumada por todo el apoyo que ha mostrado a lo largo de los años”.

El artículo aún no fue publicado en el sitio web de The Hollywood Reporter, pero al parecer Moss echó un vistazo anticipado y lo publicó en su cuenta de Instagram.

El reconocimiento corona un año extremadamente ocupado para Gadot. Además de sus próximas películas: Wonder Woman 1984, que se estrenará en 2020; la película de Netflix sobre un robo de arte, Red Notice; y Muerte en el Nilo de Kenneth Branagh: fundó la productora Pilot Wave Motion Pictures con su esposo, Yaron Varsano.

Pilot Wave anunció una lista de proyectos en los últimos meses, más recientemente una adaptación, con Keshet Studios, de la novela de Dorit Rabinyan, Borderlife, que se publicó en inglés como All the Rivers. La aclamada novela galardonada cuenta la historia de una mujer israelí y un hombre palestino que se encuentran en Nueva York y se enamoran. En 2015 generó controversia cuando fue prohibida en las listas de lectura de la escuela secundaria debido a su descripción de un romance entre un judío y un árabe, pero luego fue restaurada a listas de lectura avanzadas.