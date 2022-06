Disney+ llega a Israel la próxima semana

Itongadol/AJN.- Disney+ reveló la lista de contenido que se subiría a su plataforma cuando llegue a las pantallas israelíes el próximo jueves.

Israel verá algunos clásicos de culto y éxitos de todos los tiempos, incluidas nuevas películas y series de Disney de productoras como Marvel, Pixar, Lucasfilms, Fox, etc.

Con la suscripción a Disney+ en Israel se podrá ver clásicos, desde videos de Mickey Mouse y el pato Donald hasta leyendas animadas como Blancanieves y los siete enanitos, La bella y la bestia, Aladino, El rey león, Enredados y Frozen, hasta las últimas películas como Encanto.

Los originales de Disney Channel también se unirán al set, como Hannah Montana, Lizzie McGuire, etc. Para que no olvidemos el contenido que todos han estado esperando: Hamilton and The Beatles: Get Back.

La plataforma, que también está disponible para transmitir en una versión hebrea, se dividirá en pestañas según el género o la categoría de producción, incluidos Star Wars, Marvel y «Stars», una categoría para audiencias un poco más maduras con programas y películas destinadas a adultos.

Para los israelíes y otros suscriptores fuera de los Estados Unidos, la gran ventaja de Disney+, más allá del contenido obvio que viene con él, como los clásicos favoritos y las nuevas series exitosas, es también la vertiginosa cantidad de contenido de la biblioteca que tiene y que no está necesariamente identificada con Disney. Estos incluyen series como Buffy the Vampire Slayer, Family Guy, Futurama, Scrubs y más.