Preocupación en Israel: «Hay un aumento casos y no en pequeñas cantidades»

Itongadol.- El Ministerio de Salud de Israel publicó este miércoles un nuevo reporte de coronavirus y del mismo se desprende que en las últimas 24 horas 603 israelíes dieron positivo por Covid-19.

El 9% de los nuevos casos corresponden a personas que ya se dieron la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus.

En Israel hay 124 casos graves de los cuales 81 requieren de un respirador. Actualmente hay 6.505 personas cursando la enfermedad.

Es decir que, como resultado de la pandemia que tiene en vilo al mundo ya casi dos años, de 6.505 personas que cursan la enfermedad, 6.300 están en reposo domiciliario y solo 124 son considerados casos graves y 81 requiere de respiración asistida, según datos del Ministerio de Salud.

Desde iniciada la pandemia 1,340,320 se contagiaron del coronavirus, solo 8.178 fallecieron. En el país viven más de 9.3 millones de habitantes.

La representante del Ministerio de Salud de Israel, Ilana Gans, expresó en una audiencia celebrada en el Comité de Legislación, Derecho y Justicia de la Knesset que el coeficiente de contagios subió a 1.08%, y añadió que los nuevos casos confirmados son menores de edad que aun no accedieron a la vacuna.

Gans agregó: «De un análisis de datos que hicimos para intentar explicar el aumento de casos vemos que la masa crítica está en los chicos que aun no fueron vacunados».

«Las edades son entre 6 y 11 años que es la franja etaria que aun no se vacunó y otro 20% y 30% que tiene 12 años y más. Relacionamos este aumento a esto y no a un inicio de deterioro de inmunidad. No tenemos datos que sostengan esto», añadió.