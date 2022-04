Israel: nuevo estudio avala la cuarta dosis en mayores de 60 años

Itongadol.- A tres meses de haberse aprobado la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a mayores de 61 años y población de riesgo, una nueva investigación cuyos resultados fueron dados a conocer anoche, «brindan datos alentadores», informó la televisión estatal israelí (KAN).

Según el estudio, que se basa en datos de más de un millón de personas que eran elegibles a recibir la cuarta dosis, arrojó que la tasa de morbilidad grave entre quienes recibieron el segundo refuerzo, fue tres veces menor, en comparación con aquellos que solo recibieron tres inyecciones. Además, la protección no se «desvaneció» en todo el período que duró la investigación que se extendió desde el 2 de enero de este año hasta el 2 de marzo de 2022.

En tanto, la tasa de casos confirmados entre vacunados con la cuarta dosis fue también, dos veces menor, en comparación con aquellos que recibieron tres inyecciones, pero esa protección se redujo durante las ocho semanas que duró el estudio.

La investigación fue realizada por un equipo de investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias, el Ministerio de Salud de Israel, el Instituto Tecnológico Technion, la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Instituto Gertner del Centro Médico Shiba.

El estudio fue publicado en el magazine médico The New England Journal of Medicine, tras haber sido analizado por otros profesionales de la salud