Coronavirus en Israel: El Gobierno debate las futuras restricciones, el Pase Verde será cancelado

Itongadol.- El sistema de Pase Verde de Israel dejará de aplicarse a partir del 1 de marzo, fecha en la que expira el sistema actual, según anunció el Primer Ministro Naftali Bennett en un debate sobre el futuro de las restricciones por coronavirus en Israel el jueves por la mañana.

El debate se centró en las medidas que tomará Israel ahora que la variante Ómicron ha pasado su punto álgido, con el fin de mantener una sensación de vida normal y, al mismo tiempo, permanecer alerta en preparación para cualquier futuro aumento de los casos de coronavirus.

«Fuimos el primer país en cerrar sus fronteras a Ómicron, así que ahora es el momento de empezar a disminuir [las restricciones] gradualmente. En lo que a mí respecta, tenemos que prepararnos para el fin de las restricciones pronto», dijo Bennett en sus declaraciones al inicio de la sesión.

Si bien las restricciones del «pase verde» se han reducido drásticamente en las últimas semanas, ahora se eliminarán por completo, aunque un aspecto de las mismas -la necesidad de realizar una prueba de antígeno a la entrada de las residencias- se mantendrá.

Antes del debate, y tras el anuncio del miércoles de que las restricciones en el aeropuerto Ben-Gurión se reducirían en gran medida, el ministro de la Diáspora, Nachman Shai, escribió una carta a Bennett en la que solicitaba una actualización urgente de la actual política de vacunación de los turistas en Israel, que impide la entrada de muchos niños en el país.

«Los niños mayores de un año, que no tienen la ciudadanía israelí, están obligados a demostrar la vacunación y/o la recuperación para poder entrar en Israel. Esta política impide a las familias -tanto de judíos como de no judíos- entrar en Israel con sus hijos, ya que no hay vacunas disponibles en todo el mundo para los niños menores de cinco años», escribió.

«En preparación para Pesaj (la pascua judía), le pido que abra más plenamente las puertas de Israel y permita inmediatamente a cualquier familia que desee reunirse alrededor de la mesa del Séder en Israel la oportunidad de hacerlo. Tenemos la capacidad de establecer un marco a largo plazo que permita la entrada en Israel garantizando la salud pública».

El miércoles se registraron en Israel 21.152 nuevos casos diarios de coronavirus, con una tasa de positividad del 19% en las 111.273 pruebas de PCR y antígeno que se realizaron a lo largo del día, según una actualización del Ministerio de Salud realizada el jueves por la mañana.

El número de pacientes graves sigue bajando, hasta 886 desde los 911 del día anterior. De los casos graves, 322 se consideran críticos, con 263 personas intubadas y otras 28 conectadas a máquinas ECMO.

En Israel se han registrado 9.710 muertes relacionadas con el coronavirus desde el inicio de la pandemia.

Muchos hospitales siguen funcionando por encima de su capacidad debido a la tensión que supuso la oleada de Ómicron, con 2.219 trabajadores hospitalarios que siguen aislados, entre ellos 350 médicos y 657 enfermeras.

Sin embargo, el número de casos hospitalizados está empezando a descender, con 2.064 pacientes con coronavirus hospitalizados hasta el jueves por la mañana.

Como resultado de la reducción del número de casos, el Centro Médico Wolfson de Holón ha cerrado una de las salas de coronavirus. Sin embargo, cinco hospitales de todo el país siguen funcionando a más del 100% de su capacidad, incluido el Hospital Ichilov de Tel Aviv, que ha alcanzado el 111% de su capacidad.