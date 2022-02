«Saludo nazi» provoca revuelo en el Parlamento Europeo

AJN/Itongadol.- El Parlamento Europeo puede sancionar a un legislador búlgaro que hizo lo que parecía ser un saludo nazi el miércoles.

Angel Dzambazki, del partido nacionalista búlgaro VMRO, parte del grupo euroescéptico ECR, hizo el gesto en un debate del Parlamento Europeo sobre el fallo del Tribunal de Justicia Europeo de que ciertos beneficios presupuestarios de la UE pueden estar condicionados al estado de derecho.

Hungría y Polonia desafiaron el mecanismo del estado de derecho y Dzambazki salió en defensa de esos países en sus comentarios.

“El fallo de hoy del TJUE es una abominación”, tuiteó Djambazki, junto con un video de su discurso. «No hay persona en su sano juicio que piense que Hungría o Polonia no tienen un estado de derecho que funcione. En cambio, lo usan como un látigo contra los Estados-nación, a los que desprecian. ¡Viva por los Estados-nación de Europa!».

Un video diferente muestra a Djambazki saliendo del hemiciclo, como se conoce al plenario del Parlamento Europeo, y levantando su mano derecha de una manera que se asemeja a un saludo nazi.

El gesto provocó un alboroto, con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, preparándose para iniciar un procedimiento para sancionar a Djambazki por violar una regla que establece que los eurodiputados deben comportarse “basándose en los valores y principios establecidos en los Tratados, y en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales. Los diputados respetarán la dignidad del Parlamento y no dañarán su reputación”.

“Un saludo fascista en el Parlamento Europeo es inaceptable para mí, siempre y en todas partes”, tuiteó Metsola. “Me ofende y a todos los demás en Europa. Nosotros defendemos lo contrario. Somos la Casa de la democracia. Ese gesto es del capítulo más oscuro de nuestra historia y hay que dejarlo ahí”.

Manfred Weber, presidente del grupo derechista PPE en el Parlamento Europeo, dijo: «Condenamos esto en los términos más duros posibles. Es lo contrario de lo que representa [el Parlamento Europeo] y pedimos una sanción inmediata».

Dzambazki, sin embargo, dijo que estaba «saludando humildemente a la presidencia» y no haciendo un saludo nazi. En un correo electrónico a los eurodiputados calificó la acusación de «libelo y difamación».

“Cuando confunden un simple saludo con un saludo nazi tienen un verdadero problema de ley de Godwin”, tuiteó. «El hecho que uno no esté de acuerdo con ustedes no significa que sea un nazi. Me disculpo si mi inocente saludo (pensado como una excusa) ha insultado a alguien, pero este es un caso grave de Reductio ad absurdum».

La ley de Godwin dice que cuanto más larga sea una discusión es más probable que haya una comparación con los nazis o Hitler.