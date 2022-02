Australia incluirá a la totalidad de Hamás en la lista de organizaciones terroristas

Itongadol.- Australia anunció el jueves su intención de designar a la totalidad del movimiento Hamás como organización terrorista, informaron los medios de comunicación australianos. La designación entrará en vigor en las próximas semanas, señaló Army Radio.

Australia ya había designado como grupo terrorista a las Brigadas Izzadin al-Qassam, el ala militar de Hamás. Esta nueva designación incluirá a todo el grupo.

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, y el primer ministro de Australia, Scott Morrison, discutieron la designación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 2021. Australia sigue los pasos del Reino Unido con esta medida, que hizo una designación idéntica en noviembre.

«Gracias a mi amigo @ScottMorrisonMP por seguir nuestro diálogo sobre este importante asunto», tuiteó Bennett. «Este es otro paso importante en la lucha global contra el terrorismo».

I welcome the news that Australia will list Hamas as a terrorist organization in its entirety.

Thank you to my friend @ScottMorrisonMP for following through on our dialogue on this important matter.

This is another important step in the global fight against terrorism. pic.twitter.com/wQOJHVNr2c

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) February 17, 2022