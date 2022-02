Bennett agradecío a la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU. su apoyo a la financiación de la Cúpula de Hierro

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, agradeció a la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, por impulsar la financiación de su país para la batería de defensa antimisiles llamada Cúpula de Hierro, en una reunión celebrada el jueves en Jerusalem.

Bennett destacó la importancia de completar el proceso de financiación de la Cúpula de Hierro lo antes posible.

La Cámara de Representantes de EE.UU. autorizó 1.000 millones de dólares para el sistema Cúpula de Hierro con 420 votos a favor y nueve en contra en septiembre, después de que los demócratas progresistas intentaran bloquear la financiación.

Pelosi dijo el miércoles en la Knesset (el parlamento israelí) que estaba orgullosa del voto de la Cámara, y expresó su esperanza de que el Senado apruebe la ayuda económica muy pronto.



Pelosi junto a el presidente de la Knesset, Mickey Levy.

Bennett y Pelosi también hablaron de la amenaza nuclear iraní, dijo la Oficina del Primer Ministro israelí, quien también agradeció a Pelosi su «continuo apoyo a Israel».

«Israel es un país increíble con gente maravillosa en una región compleja», dijo. «Usted apoyó a Israel y su padre, de bendita memoria, apoyó a los judíos en la hora más oscura de nuestra historia, durante el Holocausto, cuando el apoyo a los judíos no era algo que se diera por sentado».

El padre de Pelosi, el congresista demócrata Thomas D’Alesandro, Jr. de Maryland, apoyó al Grupo Bergson, afiliado al Irgun (fue una organización paramilitar sionista que operó durante el Mandato británico), que presionó a la administración Roosevelt para que permitiera la entrada de refugiados judíos en Estados Unidos durante el Holocausto.

«Aunque [mi padre] era un demócrata del New Deal y seguía el liderazgo de Franklin D. Roosevelt, había un área en la que no estaba de acuerdo con la administración», escribió Pelosi en el libro Know Your Power: A Message to America’s Daughters. «Papi apoyó a una organización llamada Grupo Bergson, que celebraba reuniones, desfiles y celebraciones centrando la atención en la difícil situación de los judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial y pidiendo la creación de un estado judío en Palestina, que todavía no era la política de la administración».

Thank you, President @Isaac_Herzog, for graciously hosting our delegation at The Presidency. It was a privilege to meet with you and to discuss our nations’ continued partnership on Israel's security and regional stability, COVID, climate and more. pic.twitter.com/cEyeoRcZlZ

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 17, 2022