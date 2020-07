Israel. Caen tres cohetes desde Gaza y se calienta la frontera

Itongadol/Agencia AJN.- Este domingo por la tarde se dispararon tres cohetes desde el norte de la Franja de Gaza hacia Israel, en el marco de la polémica por la anexión de Cisjordania y la promesa de Hamas, la organización terrorista que gobierna en la Franja, prometiera responder a la intención israelí de aplicar la soberanía sobre las tierras palestinas. Dos de los cohetes impactaron en campo abierto alrededor de las 19, según los militares, sin causar heridos ni daños materiales. El tercer misil hizo sonar las alarmas en la ciudad sureña de Sha’ar Hanegev, y fue interceptado por el sistema de defensa israelí conocido como la «Cúpula de Hierro».

La región fronteriza de Gaza, que suele ser eje de conflictos, ha visto meses de calma desde un estallido de violencia en febrero, en medio de los intensos esfuerzos que se han notificado para alcanzar un acuerdo de tregua a largo plazo entre Israel y el Hamas.

Sin embargo, las tensiones han aumentado en los últimos días, y los grupos terroristas de Gaza han prometido oponerse a los planes israelíes de anexionar partes de la Ribera Occidental en virtud del plan de paz de la administración Trump rechazado por los palestinos.

A finales del mes pasado, los gobernantes de Hamas de Gaza advirtieron que en caso de que Israel siga adelante con la aplicación de su soberanía sobre los asentamientos y el Valle del Jordán, tal como se prevé en el plan de paz de EE.UU., equivaldría a una «declaración de guerra» contra los palestinos.

Un día después, el 27 de junio, los palestinos de Gaza dispararon dos cohetes contra Israel. Los cohetes cayeron en zonas abiertas y no causaron víctimas ni daños. Uno de los cohetes cayó en un área abierta en la región de Sha’ar Hanegev, mientras que el segundo aparentemente cayó dentro de la misma Franja.

Israel tomó represalias con ataques a sitios de Hamas, diciendo que responsabilizaba al grupo terrorista de los ataques desde Gaza.

El miércoles, fuentes de Hamas afirmaron que el grupo terrorista con base en Gaza había disparado una ráfaga de cohetes al mar como advertencia a Israel para que no se anexionara partes de Cisjordania. Sin embargo, las FDI dijeron que no tenían conocimiento de ningún lanzamiento de este tipo, y no hubo ninguna confirmación adicional.