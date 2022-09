Itongadol.- En el marco de las Altas Fiestas judías y en vísperas de Iom Kipur, los Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión realizaron su tradicional brindis de Rosh Hashaná.

El evento fue encabezado por la presidenta de la asociación, Nava Rubenzadeh, y asistieron importantes miembros de la comunidad judía y la sociedad argentina en general.

“Estamos unidos para hacer un brindis para toda la humanidad. No solamente para Israel, para Argentina. Estamos en una revolución mundial en este momento. En Armenia, en Rusia, en Ucrania, con los mapuches. Tenemos líos por todos lados. Pero seguimos juntos. Tenemos hoy gente de la comunidad, de la política, hay escritores. Gente que siempre me está apoyando en el trabajo con la Universidad Ben-Gurión”, expresó Rubenzadeh durante el encuentro.

“Y alrededor mío hay un montón de gente joven, que yo espero que este año nuevo me pueda apoyar. Porque cuando yo los escucho y veo cómo ven el mundo, siento que mi mentalidad ya es vieja. Tenemos que renovar y escuchar a los jóvenes. Porque nuestro sistema es de hace años y ese sistema no camina más. Nosotros tenemos que apoyar a la gente joven, que puede entrar a trabajar con nosotros”, agregó.

“La semana pasada escuché antes de Rosh Hashaná una canción en hebreo. La canción de Shaná Tová, que dice que en cada Rosh Hashaná hay un signo de interrogación sobre qué va a pasar. Y creo que todos en este momento no sabemos qué va a pasar. Pero tenemos que estar unidos para poder seguir adelante y fuertes”, concluyó la presidenta de la entidad.

En la reunión participaron la dirigente de Juntos por el Cambio, Florencia Arietto; el empresario Martín Cabrales, el escritor Marcelo Birmajer, el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el ex titular del INADI y presidente del consejo económico social de la ciudad de Buenos Aires, Claudio Presman; el periodista Emilio Perina, la periodista Silvia Mercado y el ex presidente de la DAIA.

Nava Rubenzadeh también realizó un agradecimiento especial a Ricardo Dublin, contador de la institución durante 16 años, y le otorgó un reconocimiento por su compromiso.

Además, en la reunión, Agustín Rosztiain compartió su reciente experiencia en la Universidad Ben-Gurión, donde tuvo la oportunidad de conocer los últimos avances científicos y contactarse con los académicos de la institución.

En el brindis también se presentó el programa Abriendo Puertas, por el cual los estudiantes de la Universidad Ben-Gurión tienen la obligación de, durante un año, dar su tiempo para ofrecer un servicio a la comunidad de Beersheva. Los estudiantes de ocupan de acompañar a los chicos, que en su mayoría son hijos de inmigrantes a los que les cuesta mucho estudiar y cuentan con menos posibilidades.

En la ciudad de Beersheva, la mayoría de los hogares no cuentan con refugios y, en muchas ocasiones, cuando suenan las sirenas alertando la caída de misiles, los chicos están solos en sus casas mientras sus padres trabajan y deben correr solos a los refugios. Así, se ven niños en estado de pánico y miedo al encierro. Por eso, a través del programa Abriendo Puestos, la Universidad instruye a sus alumnos para trabajar con estos niños y que puedan sobrellevar estos momentos.

Recientemente, la presidenta de la Asociación de Amigos de la Universidad Ben Gurión ofreció un almuerzo en homenaje al nuevo embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela.

En ese encuentro participaron el embajador de los EEUU en Argentina, Marc Stanley; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el diputado Rogelio Frigerio, el ex embajador Mariano Caucino, el periodista Emilio Perina y los empresarios Adrián Werthein, David Sutton y Tomas Hess.



Orly Benzacar y el arte también estuvo presente.

Asimismo, en julio, la institución realizó un cóctel de recepción al presidente del Museo del Holocausto Yad Vashem, Dani Dayan, en el marco de un nuevo aniversario del Atentado a la AMIA y del Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo del Congreso Judío.

Del encuentro participaron el presidente del Departamento para Iberoamérica y Miami del Yad Vashem, Marcelo Goldín; el empresario Eduardo Elsztain; Patricia Bullrich, y su marido, Guillermo Yanco; y Claudio Presman.