Scholem Aleijem: ¡Ganadores del 17° Concurso Literario de Ana Frank!

En el Scholem, una parte esencial de la educación implica poner en práctica en el afuera los aprendizajes transmitidos en las aulas. Ejes como la memoria y la transmisión de la historia no son solo conceptos del pizarrón, sino valores que constituyen a cada estudiante como miembros activos de la sociedad. Por eso, estudiantes del Nivel Secundario participaron de la 17° edición del Concurso Literario del Centro Ana Frank titulado De Ana Frank a nuestros días.

Este certamen, dirigido a jóvenes y docentes, tiene el objetivo de fomentar la escritura creativa y reflexiva sobre temas como el legado de Ana Frank, el Holocausto, la Última Dictadura cívico-militar, los Derechos Humanos y la convivencia en la diversidad. El certamen promueve una pedagogía de la memoria, entendiendo la escritura como una forma de resistencia y empoderamiento para construir una cultura de paz y transformar la realidad actual.

De 510 participantes, Oriana, de 1er año, y Teo, de 5to año, fueron seleccionados entre los ganadores. Se realizó un acto de premiación en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y, como parte del premio, se les concedió la participación de una segunda instancia, titulada Inclusión social y construcción de convivencia en la escuela.

La participación en estas propuestas son las que forman ciudadanos y ciudadanas del mañana. Felicitaciones por haber llegado a esta etapa, ¡a seguir así!