Inicio MEDIO ORIENTE La Cruz Roja se dirige al lugar de entrega en Gaza para recoger el cuerpo del rehén de Hamás

La Cruz Roja se dirige al lugar de entrega en Gaza para recoger el cuerpo del rehén de Hamás

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que la Cruz Roja Internacional se encuentra en camino hacia un punto de encuentro en el sur de la Franja de Gaza, donde está previsto que se le entregue el ataúd con los restos de un rehén fallecido.

Según el comunicado militar, Israel se está preparando para recibir el cuerpo durante la madrugada, en el marco del acuerdo vigente que exige a Hamás la devolución tanto de los rehenes vivos como de los fallecidos.

“El ejército pide actuar con sensibilidad y esperar la identificación oficial, que será comunicada primero a las familias”, indicó el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El comunicado agregó además que Hamás debe cumplir plenamente con el acuerdo y realizar “todos los esfuerzos necesarios para devolver los cuerpos de los rehenes caídos”.

También te puede interesar

Hamas contra los palestinos

Hamás entregará esta noche el cuerpo de otro...

Las Fuerzas de Defensa de Israel frustran tres...

Katz ordena a las Fuerzas de Defensa de...

Hamás afirma que no puede entregar los cuerpos...

Israel bloqueará ingreso de equipos de rescate turcos...

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan infraestructura...

Israel ataca sitios subterráneos de almacenamiento de armas...

Israel: El ministro de Justicia propone un tribunal...

Los hutíes de Yemen confirman la muerte de...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más